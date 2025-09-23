Немалое внимание привлек к себе легендарный Лотар Маттеус. Бывший немецкий футболист даже затмил нынешнего обладателя "Золотого мяча" Усмана Дембеле, сообщает 24 канал со ссылкой на Daily Mail.

Читайте также "Победил малыша с TikTok": как футбольное сообщество реагирует на "Золотой мяч" Дембеле

Как Маттеус пришел на "Золотой мяч-2025"?

Лотар Маттеус пришел на церемонию вручения "Золотого мяча-2025" не один. Вместе с 64-летней легендой футбола на официальное мероприятие пришла его девушка 26-летняя Тереза Зоммер, которая моложе немецкого экс-полузащитника на 38 лет.

Маттеус и Зоммер устроили фурор, появившись вместе на красной дорожке в театре Шатле. Легенда футбола улыбался на камеру и обнимал свою возлюбленную, что официально подтвердило их отношения.

Маттеус и Зоммер на церемонии "Золотой мяч-2025" / Фото Shutterstock

Когда начались отношения Маттеуса и Зоммер?

Как сообщает издание bunte.de, слухи о возможном романе между Лотаром Маттеусом и Терезой Зоммер появились весной 2025 года. Впоследствии звездную пару заметили на лыжных гонках в Ишгле.

Маттеус и Зоммер также вместе появлялись на "Альянц Арене" в Мюнхене. Легенда футбола и очаровательная модель посетили полуфинал Лиги наций 2024/2025 между Германией и Португалией.

Маттеус и Зоммер на "Альянц Арене" / Фото Picture Alliance

Отметим, Лотар Маттеус публично не высказывался об отношениях с Терезой Зоммер, назвав их роман – "частным делом". Модель также никак не комментировала отношения с легендой футбола.

Ранее мы рассказывали о жене Усмана Дембеле, который получил "Золотой мяч" в 2025 году. Рима Эдбуш является известной инфлюенсеркой и имеет собственный бренд одежды.

Что известно о Маттеусе и Зоммере?