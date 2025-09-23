Чималу увагу привернув до себе легендарний Лотар Маттеус. Колишній німецький футболіст навіть затьмарив цьогорічного володаря "Золотого м'яча" Усмана Дембеле, повідомляє 24 канал із посиланням на Daily Mail.

Як Маттеус прийшов на "Золотий м'яч-2025"?

Лотар Маттеус завітав на церемонію вручення "Золотого м'яча-2025" не один. Разом з 64-річною легендою футболу на офіційний захід прийшла його дівчина 26-річна Тереза Зоммер, яка молодша за німецького експівзахисника на 38 років.

Маттеус та Зоммер влаштували фурор, з'явившись разом на червоній доріжці у театрі Шатле. Легенда футболу усміхався на камеру та обіймав свою кохану, що офіційно підтвердило їх стосунки.

Маттеус та Зоммер на церемонії "Золотий м'яч-2025" / Фото Shutterstock

Коли розпочалися стосунки Маттеуса і Зоммер?

Як повідомляє видання bunte.de, чутки про можливий роман між Лотаром Маттеусом та Терезою Зоммер з'явилися навесні 2025 року. Згодом зіркову пару помітили на лижних перегонах в Ішглі.

Маттеус та Зоммер також разом з'являлися на "Альянц Арені" у Мюнхені. Легенда футболу та чарівна модель відвідали півфінал Ліги націй 2024/2025 між Німеччиною та Португалією.

Маттеус і Зоммер на "Альянц Арені" / Фото Picture Alliance

Відзначимо, Лотар Маттеус публічно не висловлювався про стосунки з Терезою Зоммер, назвавши їхній роман – "приватною справою". Модель також ніяк не коментувала відносини з легендою футболу.

