Усман Дембеле провів неймовірний попередній сезон за результативністю – 35 голів та 16 асистів у 53-х матчах за ПСЖ в усіх турнірах. Також разом із паризьким клубом став переможцем Ліги чемпіонів, чемпіоном Франції, володарем Кубка та Суперкубка країни, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про дружину Усмана Дембеле?

Якщо ці цифри самі говорять за високий рівень футбольних якостей Дембеле, то життя Усмана за межами поля заховане за трьома замками.

У його соціальних мережах, які він веде не так активно, немає сімейного контенту. Там переважає футбольна тематика та рекламні інтеграції.

Багато уболівальників, які нещодавно почали стежити за грою Дембеле, взагалі можуть не знати, що Усман вже давно не холостяк. Із 2021-го року володар "Золотого м'яча-2025" одружений із відомою інфлюенсеркою Римою Едбуш.

Про обраницю Дембеле відомо зовсім мало. Достеменно навіть невідомо, скільки точно років коханій футболіста. Є інформація, що Римі вже виповнилось 26 років. Дівчина стала відомо не через стосунки із Усманом, а через свої соцмережі.

Едбуш донедавна розвивала свій акаунт у тікток, де за її життям стежили понад 300 тисяч підписників. У Рими була своя фішка у веденні сторінки – вона ніколи не показувала обличчя. Завдяки цьому Рима стала однією із найпопулярніших жінок-мусульманок у цій соціальній мережі.

Як повідомляло видання Essentially Sports, пара познайомилась у Франції, коли Дембеле ще виступав за Ренн (2010 – 2015). Вона переїжджала із Усманом у Дортмунд, де він грав за Боруссію. Також відомо, що дівчина має небагатий модельний досвід.

Рима Едбуш / Фото з соцмереж дівчини

За її сторінкою в інстаграмі стежать 190 тисяч користувачів. Цікаво, що декілька тисяч додалось після того, як її чоловік виграв "Золотий м'яч-2025". Однак Рима майже взагалі не розвиває свій профіль.

Дружина Дембеле вже встигла викласти фото нагороди та букету квітів.



Дружина Дембеле вже оцінила "Золотий м'яч" / Скриншот з інстаграму Рими

Окрім цього віртуального життя кохана зірки ПСЖ має власний бренд мусульманського одягу під назвою Razalae.

Як Дембеле відсвяткував таємниче весілля?

Усман настільки таємно попрощався зі своїм холостяцьким життям, що навіть його одноклубники тоді ще по каталонській Барселоні не знали про весілля. Щоправда, на святковій події були присутні футболісти. Дембеле запросив на власне весілля Дайота Упамекано з мюнхенської Баварії.

Святкування відбулось в африканському стилі, де були присутні співи та танці. Наречена футболіста була у хіджабі. Все у добрий мусульманських традиціях.

Algunas imágenes de la boda de Dembélé pic.twitter.com/0oUbSJjWcX — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) December 23, 2021

Стосунки із Римою пішли на користь Усману та його кар'єрі. Якщо до цього футболіст присвячував великий відрізок свого часу відеоіграм, то після знайомства із коханою все змінилось.

Усман Дембеле – батько?

Після весілля Рима у вересні 2022-го подарувала футболісту дитину. У подружжя народилась дівчинка. В інформаційному просторі можна знайти не так багато світлин дружини та дитини Дембеле.

Його найголовніша підтримка завжди на матчах, уболіває за нього з трибун. Також Рима та їх спільна донька розділяють усі моменти тріумфу Усмана на футбольному полі.

Родина Дембеле / Фото Getty Images