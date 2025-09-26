Усман Дембеле записал свою фамилию в список победителей "Золотого мяча". В голосовании главным конкурентом француза был вингер каталонской Барселоны Ламин Ямаль.

Через несколько дней после церемонии награждения появились результаты голосования. Стало известно, насколько Усман Дембеле опередил Ламина Ямаля и других номинантов, пишет 24 Канал со ссылкой на Ballon d'Or.

Сколько баллов набрала топ-10 "Золотого мяча-2025"?

Французский лидер парижского ПСЖ в итоге набрал 1380 баллов. Зато Ямаль получил 1059 очков. Витинья, который стал третьим в голосовании, получил 703 пункта.

Также в топ-10 вошли Мухаммед Салах, Килиан Мбаппе, Рафинья, Ашраф Хакими, Коул Палмер, Джанлуиджи Доннарумма и Нуну Мендеш. К слову, последний набрал в восемь раз меньше, чем его одноклубник Дембеле – 171 балл.



Топ-10 "Золотого мяча-2025" / Фото Ballon d'Or

Что известно о вручении "Золотого мяча-2025"?