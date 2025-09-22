В парижском театре Шатле состоялась 69-я церемония вручения "Золотого мяча". Определились победители всех номинаций по итогам футбольного сезона-2024/25.

Торжественная церемония награждения "Золотого мяча-2025" состоялась в Париже 22 сентября. Кроме главных призов лучшему футболисту и футболистке, были вручены награды в других номинациях, пишет 24 Канал со ссылкой на Ballon d'Or.

Читайте также "Золотой мяч-2025": онлайн-трансляция церемонии вручения

Кто получил награды на церемонии "Золотой мяч-2025"?

За главный приз боролись 30 номинантов. По итогам голосования победу одержал вингер ПСЖ Усман Дембеле. Награду победителю вручил легендарный бразилец Роналдиньо. Француз опередил в голосовании юного Ламина Ямаля.

Лучшей футболисткой года стала Айтана Бонмати. Полузащитница Барселоны в третий раз обладательницей "Золотого мяча".

Лучшим молодым игроком года стал игрок Барселоны Ламин Ямаль. Для 18-летнего испанца это второй подряд трофей Копа в карьере. Среди женщин аналогичный приз получила игрок "блаугранас" Вики Лопес.

Лучшим тренером года стал триумфатор Лиги чемпионов-2024/25 Луис Энрике. Он впервые привел Пари Сен-Жермен к получению самого престижного еврокубка. Тренер Сарина Вигман получила трофей Его Кройфа среди женщин.

Вратарские трофеи забрали Анна Хэмптон и Джанлииджи Доннарумма. Лучшими бомбардирами признаны Виктор Дьокереш и Ева Пайор.

Клубом года в женском футболе стал лондонский Арсенал, а в мужском – Пари Сен-Жермен. Подопечные Луиса Эрике в прошлом сезоне выиграли Лигу чемпионов, Лигу 1 и Кубок Франции.

Сира Мартинес (Xana Foundation), которая помогает больным онкологией детям, получила Трофей Сокретеса.

"Золотой мяч-2025" (лучший футболист года) – Усман Дембеле

"Золотой Мяч-2025" среди женщин (лучшая футболистка года) – Айтана Бонмати (Барселона)

Трофей Копа (лучший молодой футболист года до 21 года) – Ламин Ямаль (Барселона)

Трофей Копа среди женщин (лучшая молодая футболистка года до 21 года) – Вики Лопес (Барселона)

Трофей Йогана Кройфа среди женщин (лучшая тренер года) – Сарина Вигман (сборная Англии)

Трофей Йогана Кройфа (лучший тренер года) – Луис Энрике (Пари Сен-Жермен)

Трофей Яшина среди женщин (лучшая вратарь года) – Анна Хэмптон (Челси)

Трофей Яшина (лучший вратарь года) – Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ/Манчестер Сити)

Трофей Мюллера среди женщин (лучшая бомбардирша года) – Ева Пайор

Трофей Мюллера (лучший бомбардир года) – Виктор Дьокереш

Лучший женский клуб года – Арсенал

Лучший мужской клуб года – Пари Сен-Жермен

Трофей Сократеса (за вклад в социальное развитие футбола) – Сира Мартинес

Все победители номинаций церемонии "Золотой мяч-2025" / фото Ballon d'Or

Напомним, что в прошлом году обладателем "Золотого мяча-2024" стал полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри. По итогам голосования он опередил Винисуса Жиниора (Реал) и Джуда Беллингема (Реал).