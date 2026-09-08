"Золотой мяч" 2026 – объявлены первые номинанты
Во вторник, 8 сентября, французское издание France Football объявит список номинантов в различных категориях церемонии Ballon d’Or. Также издание назовет номинантов на награду лучшему футболисту – "Золотой мяч".
Помимо главных наград лучшему игроку среди мужчин и женщин, в ходе церемонии "Золотой мяч" 2026 года будут определены лучший молодой игрок (до 21 года) среди мужчин и женщин, лучшие тренеры, лучшие клубы мира, лучших вратарей, а также обладателей Трофея Герда Мюллера (среди мужчин) и Премии Сократа, сообщает 24 Канал.
Лучшая команда года
Первой была объявлена номинация на лучший клуб года – по 5 мужских и женских команд.
- Претенденты на звание лучшего мужского клуба:
Арсенал (Англия)
Бавария (Германия)
Буде-Глимт (Норвегия)
Фламенго (Бразилия)
ПСЖ (Франция).
- Претенденты на звание лучшего женского клуба:
Барселона (Испания)
Бавария (Германия)
Америка (Мексика)
Манчестер Сити (Англия)
Лион (Франция).
Бавария – единственный клуб, представленный в обеих номинациях.
Тренер года
За звание лучшего тренера года будут бороться сразу четверо представителей Испании. Единственным неиспанцем в списке номинантов является бельгийский наставник Баварии – Венсан Компани.
- Претенденты на звание лучшего тренера среди мужских команд:
Микель Артета (Арсенал, Англия)
Луис де ла Фуэнте (сборная Испании)
Унаи Эмери (Астон Вилла, Англия)
Венсан Компани (Бавария, Германия)
Луис Энрике (ПСЖ, Франция)
- Претенденты на звание лучшего тренера женских команд:
Джонатан Хиральдес (Лион, Франция)
Андре Йеглерц (Манчестер Сити, Англия)
Нильс Нильсен (сборная Японии)
Пере Ромеу (Барселона, Испания)
Елена Садику (Селтик, Шотландия / Хеккен, Швеция)
Лучший вратарь
За звание лучшего вратаря среди мужчин будут бороться сразу трое испанцев. Также среди номинантов – звезда ЧМ-2026 Возинья из Кабо-Верде.
- Претенденты на звание лучшего вратаря:
Яссин Буну (Марокко)
Тибо Куртуа (Бельгия)
Хоан Гарсия (Испания)
Грегор Кобель (Швейцария)
Эмилиано Мартинес (Аргентина)
Эдуар Менди (Сенегал)
Давия Рая (Испания)
Матвей Сафонов (Россия)
Унаи Симон (Испания)
Возинья (Кабо-Верде)
- Претендентки на звание лучшей вратарши:
Анн-Катрин Бергер (Германия)
Ката Колл (Испания)
Ханна Хэмптон (Англия)
Лорена (Бразилия)
Ямасита Аяка (Япония)
Напомним, официальная церемония вручения "Золотого мяча" 2026 года состоится 26 октября в Лондоне. Там будут объявлены победители всех номинаций.