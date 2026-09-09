В борьбе за "Золотой мяч" 2026 появился новый фаворит: рейтинг претендентов на награду

Уже в октябре издание "France Football" определит нового обладателя "Золотого мяча". Это главная индивидуальная награда в мировом футболе.

Обычно в борьбе за награду есть явный фаворит, но в этом году ситуация остается большой интригой. Издание MAD Football опубликовало обновленный рейтинг фаворитов на "Золотой мяч".

Кто фаворит

После объявления всех 30 кандидатов на награду издание обнародовало свой топ-11 фаворитов. Главным претендентом на "Золотой мяч" считается Килиан Мбаппе.

Нападающий не выиграл ни одного трофея в прошлом сезоне, однако стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, Ла Лиги и чемпионата мира. Более того, француз побил рекорд результативности в истории чемпионатов мира.

Второе место занял Гарри Кейн, забивший 71 гол за Баварию и сборную Англии. Замыкает тройку лидеров испанец Родри, который был капитаном команды-победительницы чемпионата мира-2026.

Рейтинг претендентов на "Золотой мяч":

Килиан Мбаппе (Реал) Гарри Кейн (Бавария) Родри (Барселона) Ламин Ямаль (Барселона) Усман Дембеле (ПСЖ) Лионель Месси (Интер Майами) Хвича Кварцхелия (ПСЖ) Винисиус-младший (Реал) Джуд Беллингем (Реал) Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) Бруно Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

Ранее именно Родри называли главным претендентом на Золотой мяч. Также в топ-пятерку вошли его партнер по сборной Ламин Ямаль, а также действующий обладатель Золотого мяча Усман Дембеле.

А вот Лионель Месси оказался на шестом месте. Ранее нападающий Интер Майами выигрывал эту награду целых 8 раз. Церемония награждения состоится 26 октября в Лондоне.