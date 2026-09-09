В борьбе за "Золотой мяч" 2026 появился новый фаворит: рейтинг претендентов на награду
Уже в октябре издание "France Football" определит нового обладателя "Золотого мяча". Это главная индивидуальная награда в мировом футболе.
Обычно в борьбе за награду есть явный фаворит, но в этом году ситуация остается большой интригой. Издание MAD Football опубликовало обновленный рейтинг фаворитов на "Золотой мяч".
Кто фаворит
После объявления всех 30 кандидатов на награду издание обнародовало свой топ-11 фаворитов. Главным претендентом на "Золотой мяч" считается Килиан Мбаппе.
Нападающий не выиграл ни одного трофея в прошлом сезоне, однако стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, Ла Лиги и чемпионата мира. Более того, француз побил рекорд результативности в истории чемпионатов мира.
Второе место занял Гарри Кейн, забивший 71 гол за Баварию и сборную Англии. Замыкает тройку лидеров испанец Родри, который был капитаном команды-победительницы чемпионата мира-2026.
Рейтинг претендентов на "Золотой мяч":
- Килиан Мбаппе (Реал)
- Гарри Кейн (Бавария)
- Родри (Барселона)
- Ламин Ямаль (Барселона)
- Усман Дембеле (ПСЖ)
- Лионель Месси (Интер Майами)
- Хвича Кварцхелия (ПСЖ)
- Винисиус-младший (Реал)
- Джуд Беллингем (Реал)
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- Бруно Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
Ранее именно Родри называли главным претендентом на Золотой мяч. Также в топ-пятерку вошли его партнер по сборной Ламин Ямаль, а также действующий обладатель Золотого мяча Усман Дембеле.
А вот Лионель Месси оказался на шестом месте. Ранее нападающий Интер Майами выигрывал эту награду целых 8 раз. Церемония награждения состоится 26 октября в Лондоне.