Зазвичай в боротьбі за нагороду є явний фаворит, але цього року існує велика інтрига. Видання MAD Football опублікувало оновлений рейтинг фаворитів на "Золотий м'яч".

Хто фаворит

Після оголошення всіх 30-ти кандидатів на нагороду паблік оприлюднив свій топ-11 фаворитів. Головним претендентом на "Золотий м'яч" вважається Кіліан Мбаппе.

Нападник не виграв жодного трофею минулого сезону, проте став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів, Ла Ліги та чемпіонату світу. Ба більше, француз побив рекорд результативності в історії Мундіалів.

Друге місце посів Гаррі Кейн, який наколотив 71 гол за Баварію та збірну Англії. Топ-трійку замикає іспанець Родрі, який був капітаном переможця чемпіонату світу-2026.

Рейтинг претендентів на "Золотий м'яч":

Кіліан Мбаппе (Реал) Гаррі Кейн (Баварія) Родрі (Барселона) Ламін Ямаль (Барселона) Усман Дембеле (ПСЖ) Ліонель Мессі (Інтер Маямі) Хвіча Кварцхелія (ПСЖ) Вінісіус Жуніор (Реал) Джуд Беллінгем (Реал) Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

Раніше саме Родрі називали головним претендентом на "Золотий м'яч". Також у топ-п'ятірку увійшов його партнер по збірній Ламін Ямаль, а також чинний володар "Золотого м'яча" Усман Дембеле.

А ось Ліонель Мессі опинився на шостій сходинці. Раніше нападник Інтер Маямі вигравав цю нагороду аж 8 разів. Церемонія нагородження відбудеться 26 жовтня в Лондоні.