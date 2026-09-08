Повідомлення про те, що 39-річний Мессі претендує на "Золотий м'яч", з'явилося на офіційній сторінці Ballon d’Or. Тим самим легендарний футболіст потрапив до топ-30 найкращих гравців планети.

Мессі може виграти 9-й "Золотий м'яч"

Для Мессі це 17-й раз, коли він потрапляє до переліку претендентів на престижну нагороду від видання France Football. Ба більше, саме він є рекордсменом за кількістю виграних "Золотих м'яч" – 8.

У випадку перемоги в номінації у 2026 році Ліонель оновить абсолютний рекорд.

У боротьбі за нагороду на користь Мессі свідчить те, що в грудні 2025 року він вперше виграв плей-офф MLS у складі Інтер Маямі. А влітку разом зі збірною Аргентини нападник дійшов до фіналу чемпіонату світу, забивши 8 голів протягом турніру.

Водночас проти Ліонеля, який грає у США, говорить той факт, що ще ніколи в історії "Золотий м'яч" не вигравав футболіст, який не виступає в одному з чемпіонатів Європи.

Зауважимо, що до переліку претенденів на нагороду не потрапив Кріштіану Роналду з Португалії.

Нагадаємо, офіційна церемонія вручення "Золотого м'яча" 2026 року відбудеться 26 жовтня в Лондоні. Там будуть оголошені переможці всіх номінацій.