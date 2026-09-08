Сообщение о том, что 39-летний Месси претендует на "Золотой мяч", появилось на официальной странице Ballon d’Or. Таким образом, легендарный футболист вошел в топ-30 лучших игроков планеты.

Месси может выиграть 9-й "Золотой мяч"

Для Месси это 17-й раз, когда он попадает в список претендентов на престижную награду от издания France Football. Более того, именно он является рекордсменом по количеству выигранных "Золотых мячей" – 8.

В случае победы в номинации в 2026 году Лионель обновит абсолютный рекорд.

В борьбе за награду в пользу Месси говорит то, что в декабре 2025 года он впервые выиграл плей-офф MLS в составе Интер Майами. А летом вместе со сборной Аргентины нападающий дошел до финала чемпионата мира, забив 8 голов в ходе турнира.

В то же время против Лионеля, который играет в США, говорит то, что еще ни разу в истории "Золотой мяч" не выигрывал футболист, не выступающий в одном из европейских чемпионатов.

Отметим, что в список претендентов на награду не попал Криштиану Роналду из Португалии.

Напомним, официальная церемония вручения "Золотого мяча" 2026 года состоится 26 октября в Лондоне. Там будут объявлены победители всех номинаций.