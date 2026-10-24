Сколько "Золотых мячей" у Шевченко

Андрей Шевченко стал третьим украинским футболистом, получившим награду "Золотой мяч". Футболист "Милана" пополнил список лауреатов более 20 лет назад.

За время независимости среди украинских футболистов только Андрею Шевченко удалось завоевать "Золотой мяч". Свою победу действующий президент УАФ одержал в 2004 году, сообщает 24 Канал.

Когда и как Андрей Шевченко выиграл "Золотой мяч"

Победа 22 года назад стала для Шевченко единственной в карьере. Сезон 2003/04 стал для тогдашнего 27-летнего Шевченко пятым в составе Милана.

В том сезоне в составе "россо-нери" украинцу удалось завоевать Скудетто и стать лучшим бомбардиром чемпионата Италии. Успехи в Серии А помогли Шевченко на этот раз все-таки завоевать награду, оставив позади победителя Лиги чемпионов в Порту Деку и звезду Барселоны Роналдиньо.

Топ-10 голосования за "Золотой мяч-2004":

Андрей Шевченко (Милан) – 175 Деку (Порту/Барселона) – 139 Роналдиньо (Барселона) – 133 Тьерри Анри (Арсенал) – 80 Теодорос Загоракис (АЕК/Болонья) – 44 Адриано (Парма/Интер) – 27 Павел Недвед (Ювентус) – 23 Уэйн Руни (Эвертон) – 22 Рикардо Карвалью (Порту/Челси) – 18 Рууд ван Нистелрой (Манчестер Юнайтед) – 18

Отметим, что украинец шесть раз попадал в шорт-лист претендентов на "Золотой мяч". Помимо победы в 2004 году, он занимал третье место в 1999 и 2000 годах.

Кто из украинцев выигрывал "Золотой мяч"

Помимо Шевченко эту награду получали две легенды Динамо: Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986).

В 2026 году среди претендентов нет украинцев. Последним нашим представителем в списке лучших был Артем Довбик, который в 2024 году занял 30-е место в голосовании.

Главным фаворитом на получение "Золотого мяча" в 2026 году является Гарри Кейн. Однако в список к полному списку претендентов а вошли 30 спортсменов.