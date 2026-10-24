Скільки "Золотих м'ячів" має Шевченко

За часів Незалежності серед українських футболістів лише Андрію Шевченку вдалося здобути "Золотий м'яч". Свою перемогу чинний президент УАФ здобув у 2004 році, розповідає 24 Канал.

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Коли і як Андрій Шевченко виграв "Золотий м'яч"

Перемога 22 роки тому стала для Шевченка єдиною у кар'єрі. Сезон 2003/04 став для тоді 27-річного Шевченка п’ятим у складі Мілана.

У тій кампанії із "россо-нері" українцю вдалось здобути Скудетто та виграти бомбардирські перегони в чемпіонаті Італії. Успіхи у Серії А допомогли Шевченку цього разу таки виграти нагороду залишивши позаду переможця Ліги чемпіонів у Порту Деку та зірку Барселони Роналдіньо.

Топ-10 голосування за Золотий м'яч-2004:

Андрій Шевченко (Мілан) – 175 Деку (Порту/Барселона) – 139 Роналдіньо (Барселона) – 133 Тьєррі Анрі (Арсенал) – 80 Теодорос Загоракіс (АЕК/Болонья) – 44 Адріано (Парма/Інтер) – 27 Павел Недвед (Ювентус) – 23 Вейн Руні (Евертон) – 22 Рікардо Карвальо (Порту/Челсі) – 18 Рууд ван Ністелрой (Манчестер Юнайтед) – 18

Зазначимо, що українець шість разів потрапляв до шортлиста претендентів на "Золотий м'яч". Окрім перемоги у 2004-му він посідав треті місця у 1999-му та 2000 році.

Хто з українців вигравав "Золотий м'яч"

Окрім Шевченка ця нагорода діставалась двом легендам Динамо: Олегу Блохіну (1975) та Ігорю Беланову (1986).

У 2026-му українців серед претендентів немає. Минулим нашим представником у списку найкращих був Артем Довбик, який у 2024-му посів 30-місце у голосуванні.

Головним фаворитом на те, щоб здобути "Золотий м'яч" у 2026 році є Гаррі Кейн. Але до повного списку претендентів потрапили 30 спортсменів.