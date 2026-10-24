Сколько "Золотых мячей" у Шевченко

За время независимости среди украинских футболистов только Андрею Шевченко удалось завоевать "Золотой мяч". Свою победу действующий президент УАФ одержал в 2004 году, сообщает 24 Канал.

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Когда и как Андрей Шевченко выиграл "Золотой мяч"

Победа 22 года назад стала для Шевченко единственной в карьере. Сезон 2003/04 стал для тогдашнего 27-летнего Шевченко пятым в составе Милана.

В том сезоне в составе "россо-нери" украинцу удалось завоевать Скудетто и стать лучшим бомбардиром чемпионата Италии. Успехи в Серии А помогли Шевченко на этот раз все-таки завоевать награду, оставив позади победителя Лиги чемпионов в Порту Деку и звезду Барселоны Роналдиньо.

Топ-10 голосования за "Золотой мяч-2004":

Андрей Шевченко (Милан) – 175 Деку (Порту/Барселона) – 139 Роналдиньо (Барселона) – 133 Тьерри Анри (Арсенал) – 80 Теодорос Загоракис (АЕК/Болонья) – 44 Адриано (Парма/Интер) – 27 Павел Недвед (Ювентус) – 23 Уэйн Руни (Эвертон) – 22 Рикардо Карвалью (Порту/Челси) – 18 Рууд ван Нистелрой (Манчестер Юнайтед) – 18

Отметим, что украинец шесть раз попадал в шорт-лист претендентов на "Золотой мяч". Помимо победы в 2004 году, он занимал третье место в 1999 и 2000 годах.

Кто из украинцев выигрывал "Золотой мяч"

Помимо Шевченко эту награду получали две легенды Динамо: Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986).

В 2026 году среди претендентов нет украинцев. Последним нашим представителем в списке лучших был Артем Довбик, который в 2024 году занял 30-е место в голосовании.

Главным фаворитом на получение "Золотого мяча" в 2026 году является Гарри Кейн. Однако в список к полному списку претендентов а вошли 30 спортсменов.