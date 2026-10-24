Сколько "Золотых мячей" у Месси и Роналду

Лионель Месси и Криштиану Роналду – извечные соперники на футбольном поле в борьбе за звание лучшего футболиста всех времен. По количеству "Золотых мячей" им нет равных, но рекордсмен – только один.

Аргентинец опередил своего португальского соперника – и у Криштиану вряд ли остался хоть малейший шанс наверстать отставание. 24 Канал рассказывает, сколько "Золотых мячей" выиграли два футбольных гения и когда это произошло.

Криштиану Роналду – 5 "Золотых мячей"

Португалец получил свою первую награду раньше Месси, а всего триумфировал пять раз. К большинству из этих побед не может быть особых претензий:

2008 – выиграл Лигу чемпионов с "Манчестер Юнайтед" и стал лучшим бомбардиром АПЛ и еврокубков

2013 – остался без трофеев, но забил 69 голов за "Реал" и сборную, опередив Франка Рибери, которого считали фаворитом

2014 – первая победа в ЛЧ с "Реалом", 61 гол в 60 матчах, опередил Мануэля Нойера

2016 – Португалия выиграла Евро, а "Реал" – Лигу чемпионов

2017 – что еще одна ЛЧ с "Реалом" и победа в чемпионате Испании

Лионель Месси – 8 "Золотых мячей"

Лео – абсолютный рекордсмен по количеству "Золотых мячей", но его часто обвиняют в том, что по крайней мере половина из этих побед является спорной и иногда выглядела как настоящее ограбление: