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Сколько "Золотых мячей" у Месси и Роналду

Андрей Олейник
Золотой мяч – сколько наград у Месси и Роналду

Роналду и Месси / Фото: Getty Images

Лионель Месси и Криштиану Роналду – извечные соперники на футбольном поле в борьбе за звание лучшего футболиста всех времен. По количеству "Золотых мячей" им нет равных, но рекордсмен – только один.

Аргентинец опередил своего португальского соперника – и у Криштиану вряд ли остался хоть малейший шанс наверстать отставание. 24 Канал рассказывает, сколько "Золотых мячей" выиграли два футбольных гения и когда это произошло.

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Криштиану Роналду – 5 "Золотых мячей"

Португалец получил свою первую награду раньше Месси, а всего триумфировал пять раз. К большинству из этих побед не может быть особых претензий:

  • 2008 – выиграл Лигу чемпионов с "Манчестер Юнайтед" и стал лучшим бомбардиром АПЛ и еврокубков
  • 2013 – остался без трофеев, но забил 69 голов за "Реал" и сборную, опередив Франка Рибери, которого считали фаворитом
  • 2014 – первая победа в ЛЧ с "Реалом", 61 гол в 60 матчах, опередил Мануэля Нойера
  • 2016 – Португалия выиграла Евро, а "Реал" – Лигу чемпионов
  • 2017 – что еще одна ЛЧ с "Реалом" и победа в чемпионате Испании

Лионель Месси – 8 "Золотых мячей"

Лео – абсолютный рекордсмен по количеству "Золотых мячей", но его часто обвиняют в том, что по крайней мере половина из этих побед является спорной и иногда выглядела как настоящее ограбление:

  • 2009 – исторический требл "Барселоны" – ЛЧ, Ла Лига и Кубок короля
  • 2010 – "ограбление" имени Весли Снейдера, большинство экспертов считают награждение Месси незаслуженным
  • 2011 – вновь закономерная победа после завоевания "Барселоной" трофеев ЛЧ и Примеры
  • 2012 – 91 гол за календарный год, опередил Андреса Иньесту
  • 2015 – снова требл "Барселоны" под руководством Луиса Энрике, опередил Неймара
  • 2019 – "ограбление" имени Виргила ван Дейка, хотя Месси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и Ла Лиги
  • 2021 – "ограбление" имени Роберта Левандовского, Месси выиграл только Кубок Америки со сборной Аргентины
  • 2023 – последний "Золотой мяч" Месси, спорное решение, продиктованное победой Аргентины на чемпионате мира в Катаре

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