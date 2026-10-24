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Скільки "Золотих м'ячів" у Мессі та Роналду

Андрій Олійник
Золотий м'яч - скільки нагород у Мессі та Роналду

Роналду та Мессі / Фото Getty Images

Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду – одвічні конкуренти на футбольному полі в боротьбі за звання найкращого футболіста усіх часів. За кількістю "Золотих м'ячів" обом немає рівних, але рекордсменом є лише один.

Аргентинець випередив свого португальського візаві – і у Кріштіану навряд чи є бодай мізерний шанс надолужити відставання. 24 Канал розповідає, скільки "Золотих м'ячів" виграли два футбольні генії та коли це сталося.

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Кріштіану Роналду – 5 "Золотих м'ячів"

Португалець отримав свою першу нагороду раніше за Мессі, а загалом тріумфував п'ять разів. До більшості з цих перемог не може бути особливих претензій:

  • 2008 – виграв Лігу чемпіонів з Манчестер Юнайтед і був найкращим бомбардиром АПЛ та єврокубків
  • 2013 – залишився без трофеїв, але забив 69 голів за Реал і збірну, випередив Франка Рібері, якого вважали фаворитом
  • 2014 – перша перемога в ЛЧ з Реалом, 61 гол у 60 матчах, випередив Мануеля Ноєра
  • 2016 – Португалія виграла Євро, а Реал Лігу чемпіонів
  • 2017 – ще одна ЛЧ з Реалом і перемога у чемпіонаті Іспанії

Ліонель Мессі – 8 "Золотих м'ячів"

Лео – абсолютний рекордсмен за кількістю Ballon d'Or, але його часто звинувачують у тому, що принаймні половина з цих перемог є суперечливими і іноді виглядали як справжнє пограбування:

  • 2009 – історичний требл Барселони – ЛЧ, Ла Ліга і Кубок короля
  • 2010 – "грабунок" імені Веслі Снейдера, більшість експертів вважають незаслуженим нагородження Мессі
  • 2011 – знову закономірна перемога після здобуття Барселоною трофеїв ЛЧ та Прімери
  • 2012 – 91 гол за календарний рік, випередив Андреса Іньєсту
  • 2015 – знову требл Барселони під орудою Луїса Енріке, випередив Неймара
  • 2019 – "грабунок" імені Вірджила ван Дейка, хоча Мессі став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів і Ла Ліги
  • 2021 – "грабунок" імені Роберта Левандовського, Мессі виграв тільки Копа Америка зі збірною Аргентини
  • 2023 – останній "Золотий м'яч" Мессі, суперечливе рішення, продиктоване перемогою Аргентини на чемпіонаті світу в Катарі

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