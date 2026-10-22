Месси, Шевченко и еще 45 легенд: все обладатели "Золотого мяча"
В понедельник, 26 октября, в Лондоне состоится юбилейная 70-я церемония вручения "Золотого мяча". За семь десятилетий существования главной индивидуальной награды в футболе ее завоевали 47 разных игроков.
Правила определения лучшего неоднократно менялись, поэтому не все выдающиеся фигуры в истории игры смогли занести это достижение в свой актив. Приз не вручался только один раз: в 2020 году из-за пандемии коронавируса, напоминает 24 Канал.
Кто получает "Золотой мяч"
С момента учреждения премии и до 1994 года включительно "Золотой мяч" мог выиграть только представитель Европы. Именно из-за этого никогда не становились обладателями награды такие легенды футбола, как Пеле и Диего Марадона.
С 1995 года правилами было разрешено вручение статуэтки футболисту любой национальности, но при условии, что он выступает за европейский клуб. Первым таким игроком стал Джордж Веа, имеющий гражданство Либерии.
А в 2007 году было снято последнее ограничение: с тех пор "Золотой мяч" достается лучшему футболисту планеты, независимо от страны и чемпионата.
Кто является рекордсменами Ballon d'Or
Наибольшее количество наград завоевал Лионель Месси – 8. На втором месте – Криштиану Роналду с 5 статуэтками, а еще трое футболистов становились трехкратными обладателями премии: Йохан Кройф, Мишель Платини и Марко ван Бастен.
Франция – страна с наибольшим количеством победителей, их было шестеро. Но все они выиграли столько же "мячей", сколько один Лионель Месси, который является единственным триумфатором в истории Аргентины.
Украинцы признавались лучшими трижды: Олег Блохин в 1975 году, Игорь Беланов в 1986-м и Андрей Шевченко в 2004-м.
Все обладатели "Золотого мяча"
- 1956 – Стэнли Мэттьюз (Англия)
- 1957 – Альфредо Ди Стефано (Аргентина)
- 1958 – Раймон Копа (Франция)
- 1959 – Альфредо Ди Стефано (Испания)
- 1960 – Луис Суарес (Уругвай)
- 1961 – Омар Сивори (Аргентина)
- 1962 – Йозеф Масопуст (Чехословакия)
- 1963 – Лев Яшин (СССР)
- 1964 – Деннис Лоу (Англия)
- 1965 – Эусебиу (Португалия)
- 1966 – Сэр Бобби Чарлтон (Англия)
- 1967 – Флориан Альберт (Венгрия)
- 1968 – Джордж Бест (Северная Ирландия)
- 1969 – Джанни Ривера (Италия)
- 1970 – Герд Мюллер (Германия)
- 1971 – Йохан Кройф (Нидерланды)
- 1972 – Франц Беккенбауэр (Германия)
- 1973, 1974 – Йохан Кройф (Нидерланды)
- 1975 – Олег Блохин (СССР, Украина)
- 1976 – Франц Беккенбауэр (Германия)
- 1977 – Аллан Симонсен (Дания)
- 1978, 1979 – Кевин Киган (Англия)
- 1980, 1981 – Карл-Хайнц Румменигге (Германия)
- 1982 – Паоло Росси (Италия)
- 1983, 1984, 1985 – Мишель Платини (Франция)
- 1986 – Игорь Беланов (СССР, Украина)
- 1987 – Рууд Хуллит (Нидерланды)
- 1988, 1989, 1992 – Марко ван Бастен (Нидерланды)
- 1990 – Лотар Маттеус (Германия)
- 1991 – Жан-Пьер Папен (Франция)
- 1993 – Роберто Баджо (Италия)
- 1994 – Христо Стоичков (Болгария)
- 1995 – Джордж Веа (Либерия)
- 1996 – Маттиас Заммер (Германия)
- 1997 – Роналдо (Бразилия)
- 1998 – Зинедин Зидан (Франция)
- 1999 – Ривалдо (Бразилия)
- 2000 – Луиш Фигу (Португалия)
- 2001 – Майкл Оуэн (Англия)
- 2002 – Роналдо (Бразилия)
- 2003 – Павел Недвед (Чехия)
- 2004 – Андрей Шевченко (Украина)
- 2005 – Роналдиньо (Бразилия)
- 2006 – Фабио Каннаваро (Италия)
- 2007 – Кака (Бразилия)
- 2008 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 2009, 2010, 2011, 2012 – Лионель Месси (Аргентина)
- 2013, 2014 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 2015 – Лионель Месси (Аргентина)
- 2016, 2017 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 2018 – Лука Модрич (Хорватия)
- 2019, 2021 – Лионель Месси (Аргентина)
- 2022 – Карим Бензема (Франция)
- 2023 – Лионель Месси (Аргентина)
- 2024 – Родри (Испания)
- 2025 – Усман Дембеле (Франция)