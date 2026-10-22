Правила визначення найкращого неодноразово змінювалися, через що не всі видатні постаті в історії гри мільйонів змогли записати собі до активу це досягнення. Не вручали приз лише одного разу: у 2020 році через пандемію коронавірусу, нагадує 24 Канал.
Хто отримує Ballon d'Or
Від часу заснування премії і до 1994 року включно "Золотий м'яч" міг виграти лише представник Європи. Саме через це ніколи не ставали володарями нагороди такі легенди футболу як Пеле та Дієго Марадона.
З 1995 року правилами було дозволено вручення статуетки футболісту будь-якої національності, але за умови того, що він виступає за європейський клуб. Першим таким гравцем став Джордж Веа, який має громадянство Ліберії.
А у 2007 році усунули останнє обмеження: відтоді "Золотий м'яч" дістається найкращому футболісту планети, незалежно від країни та чемпіонату.
Хто рекордсмени Ballon d'Or
Найбільшу кількість нагород виграв Ліонель Мессі – 8. На другому місці Кріштіану Роналду з 5 статуетками, а ще троє футболістів ставали триразовими володарями премії: Йоган Кройфф, Мішель Платіні та Марко ван Бастен.
Франція – країна з найбільшою кількістю переможців, їх було шестеро. Але всі вони виграли стільки ж "м'ячів", скільки один Ліонель Мессі, який є єдиним тріумфатором в історії Аргентини.
Українці визнавалися найкращими тричі: Олег Блохін у 1975 році, Ігор Бєланов у 1986-му та Андрій Шевченко у 2004-му.
Усі володарі Золотого м’яча
- 1956 – Стенлі Меттьюз (Англія)
- 1957 – Альфредо Ді Стефано (Аргентина)
- 1958 – Раймон Копа (Франція)
- 1959 – Альфредо Ді Стефано (Іспанія)
- 1960 – Луїс Суарес (Уругвай)
- 1961 – Омар Сіворі (Аргентина)
- 1962 – Йозеф Масопуст (Чехословаччина)
- 1963 – Лев Яшин (СРСР)
- 1964 – Денніс Лоу (Англія)
- 1965 – Еусебіу (Португалія)
- 1966 – Сер Боббі Чарлтон (Англія)
- 1967 – Флоріан Альберт (Угорщина)
- 1968 – Джордж Бест (Північна Ірландія)
- 1969 – Джанні Рівера (Італія)
- 1970 – Герд Мюллер (Німеччина)
- 1971 – Йоган Кройфф (Нідерланди)
- 1972 – Франц Бекенбауер (Німеччина)
- 1973, 1974 – Йоган Кройфф (Нідерланди)
- 1975 – Олег Блохін (СРСР, Україна)
- 1976 – Франц Бекенбауер (Німеччина)
- 1977 – Аллан Сімонсен (Данія)
- 1978, 1979 – Кевін Кіган (Англія)
- 1980, 1981 – Карл-Гайнц Румменігге (Німеччина)
- 1982 – Паоло Россі (Італія)
- 1983, 1984, 1985 – Мішель Платіні (Франція)
- 1986 – Ігор Бєланов (СРСР, Україна)
- 1987 – Рууд Гулліт (Нідерланди)
- 1988, 1989, 1992 – Марко ван Бастен (Нідерланди)
- 1990 – Лотар Маттеус (Німеччина)
- 1991 – Жан-П’єр Папен (Франція)
- 1993 – Роберто Баджо (Італія)
- 1994 – Христо Стоїчков (Болгарія)
- 1995 – Джордж Веа (Ліберія)
- 1996 – Маттіас Заммер (Німеччина)
- 1997 – Роналдо (Бразилія)
- 1998 – Зінедін Зідан (Франція)
- 1999 – Рівалдо (Бразилія)
- 2000 – Луїш Фігу (Португалія)
- 2001 – Майкл Оуен (Англія)
- 2002 – Роналдо (Бразилія)
- 2003 – Павел Недвед (Чехія)
- 2004 – Андрій Шевченко (Україна)
- 2005 – Роналдінью (Бразилія)
- 2006 – Фабіо Каннаваро (Італія)
- 2007 – Кака (Бразилія)
- 2008 – Кріштіану Роналду (Португалія)
- 2009, 2010, 2011, 2012 – Ліонель Мессі (Аргентина)
- 2013, 2014 – Кріштіану Роналду (Португалія)
- 2015 – Ліонель Мессі (Аргентина)
- 2016, 2017 – Кріштіану Роналду (Португалія)
- 2018 – Лука Модрич (Хорватія)
- 2019, 2021 – Ліонель Мессі (Аргентина)
- 2022 – Карім Бензема (Франція)
- 2023 – Ліонель Мессі (Аргентина)
- 2024 – Родрі (Іспанія)
- 2025 – Усман Дембеле (Франція)