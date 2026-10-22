Правила определения лучшего неоднократно менялись, поэтому не все выдающиеся фигуры в истории игры смогли занести это достижение в свой актив. Приз не вручался только один раз: в 2020 году из-за пандемии коронавируса, напоминает 24 Канал.

Кто получает "Золотой мяч"

С момента учреждения премии и до 1994 года включительно "Золотой мяч" мог выиграть только представитель Европы. Именно из-за этого никогда не становились обладателями награды такие легенды футбола, как Пеле и Диего Марадона.

С 1995 года правилами было разрешено вручение статуэтки футболисту любой национальности, но при условии, что он выступает за европейский клуб. Первым таким игроком стал Джордж Веа, имеющий гражданство Либерии.

А в 2007 году было снято последнее ограничение: с тех пор "Золотой мяч" достается лучшему футболисту планеты, независимо от страны и чемпионата.

Кто является рекордсменами Ballon d'Or

Наибольшее количество наград завоевал Лионель Месси – 8. На втором месте – Криштиану Роналду с 5 статуэтками, а еще трое футболистов становились трехкратными обладателями премии: Йохан Кройф, Мишель Платини и Марко ван Бастен.

Франция – страна с наибольшим количеством победителей, их было шестеро. Но все они выиграли столько же "мячей", сколько один Лионель Месси, который является единственным триумфатором в истории Аргентины.

Украинцы признавались лучшими трижды: Олег Блохин в 1975 году, Игорь Беланов в 1986-м и Андрей Шевченко в 2004-м.

Все обладатели "Золотого мяча"