Правила определения лучшего неоднократно менялись, поэтому не все выдающиеся фигуры в истории игры смогли занести это достижение в свой актив. Приз не вручался только один раз: в 2020 году из-за пандемии коронавируса, напоминает 24 Канал.

Кто получает "Золотой мяч"

С момента учреждения премии и до 1994 года включительно "Золотой мяч" мог выиграть только представитель Европы. Именно из-за этого никогда не становились обладателями награды такие легенды футбола, как Пеле и Диего Марадона.

С 1995 года правилами было разрешено вручение статуэтки футболисту любой национальности, но при условии, что он выступает за европейский клуб. Первым таким игроком стал Джордж Веа, имеющий гражданство Либерии.

А в 2007 году было снято последнее ограничение: с тех пор "Золотой мяч" достается лучшему футболисту планеты, независимо от страны и чемпионата.

Кто является рекордсменами Ballon d'Or

Наибольшее количество наград завоевал Лионель Месси – 8. На втором месте – Криштиану Роналду с 5 статуэтками, а еще трое футболистов становились трехкратными обладателями премии: Йохан Кройф, Мишель Платини и Марко ван Бастен.

Франция – страна с наибольшим количеством победителей, их было шестеро. Но все они выиграли столько же "мячей", сколько один Лионель Месси, который является единственным триумфатором в истории Аргентины.

Украинцы признавались лучшими трижды: Олег Блохин в 1975 году, Игорь Беланов в 1986-м и Андрей Шевченко в 2004-м.

Все обладатели "Золотого мяча"

  • 1956 – Стэнли Мэттьюз (Англия)
  • 1957 – Альфредо Ди Стефано (Аргентина)
  • 1958 – Раймон Копа (Франция)
  • 1959 – Альфредо Ди Стефано (Испания)
  • 1960 – Луис Суарес (Уругвай)
  • 1961 – Омар Сивори (Аргентина)
  • 1962 – Йозеф Масопуст (Чехословакия)
  • 1963 – Лев Яшин (СССР)
  • 1964 – Деннис Лоу (Англия)
  • 1965 – Эусебиу (Португалия)
  • 1966 – Сэр Бобби Чарлтон (Англия)
  • 1967 – Флориан Альберт (Венгрия)
  • 1968 – Джордж Бест (Северная Ирландия)
  • 1969 – Джанни Ривера (Италия)
  • 1970 – Герд Мюллер (Германия)
  • 1971 – Йохан Кройф (Нидерланды)
  • 1972 – Франц Беккенбауэр (Германия)
  • 1973, 1974 – Йохан Кройф (Нидерланды)
  • 1975 – Олег Блохин (СССР, Украина)
  • 1976 – Франц Беккенбауэр (Германия)
  • 1977 – Аллан Симонсен (Дания)
  • 1978, 1979 – Кевин Киган (Англия)
  • 1980, 1981 – Карл-Хайнц Румменигге (Германия)
  • 1982 – Паоло Росси (Италия)
  • 1983, 1984, 1985 – Мишель Платини (Франция)
  • 1986 – Игорь Беланов (СССР, Украина)
  • 1987 – Рууд Хуллит (Нидерланды)
  • 1988, 1989, 1992 – Марко ван Бастен (Нидерланды)
  • 1990 – Лотар Маттеус (Германия)
  • 1991 – Жан-Пьер Папен (Франция)
  • 1993 – Роберто Баджо (Италия)
  • 1994 – Христо Стоичков (Болгария)
  • 1995 – Джордж Веа (Либерия)
  • 1996 – Маттиас Заммер (Германия)
  • 1997 – Роналдо (Бразилия)
  • 1998 – Зинедин Зидан (Франция)
  • 1999 – Ривалдо (Бразилия)
  • 2000 – Луиш Фигу (Португалия)
  • 2001 – Майкл Оуэн (Англия)
  • 2002 – Роналдо (Бразилия)
  • 2003 – Павел Недвед (Чехия)
  • 2004 – Андрей Шевченко (Украина)
  • 2005 – Роналдиньо (Бразилия)
  • 2006 – Фабио Каннаваро (Италия)
  • 2007 – Кака (Бразилия)
  • 2008 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 2009, 2010, 2011, 2012 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 2013, 2014 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 2015 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 2016, 2017 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 2018 – Лука Модрич (Хорватия)
  • 2019, 2021 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 2022 – Карим Бензема (Франция)
  • 2023 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 2024 – Родри (Испания)
  • 2025 – Усман Дембеле (Франция)