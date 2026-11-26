Звездная шведская биатлонистка Анна Эберг стала мамой. В среду, 25 ноября, она родила мальчика.

Об этом сообщила сама 31-летняя спортсменка на своей странице в инстаграме. Имя ребенка биатлонистка пока не назвала.

Что известно о рождении ребенка в семье биатлонистки

Анна Эберг замужем за другой звездой сборной Швеции по биатлону Мартином Понсилуомой. Он является отцом новорожденного мальчика.

Еще накануне старта биатлонного сезона было известно, что спортсмен пропустит первый этап Кубка мира в сезоне 2026/27. Он хотел лично присутствовать при рождении ребенка.

Наш мальчик наконец-то появился на свет. Вся семья чувствует себя хорошо,

– написала Эберг.

Она является двукратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира. Ее муж Понсилуома на Олимпийских играх 2026 года завоевал золотую медаль в гонке преследования. Также в его активе – 2 победы на чемпионате мира.

Ранее стало известно, что украинская легкоатлетка, которая также является военнослужащей, Алина Шух также родила первенца. Ее муж, который также является защитником Украины, Василий, является отцом ребенка. Алина встала на защиту Украины в 2025 году.

В июне 2026 года впервые стала мамой звездная украинская фехтовальщица Ольга Харлан. Из-за беременности она даже приостановила свою карьеру. У Ольги родилась дочь, которую назвали Арианна.