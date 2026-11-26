Adv

Про це повідомила сама 31-річна спортсменка на особистій сторінці в Інстаграм. Ім'ям дитини біатлоністка поки не поділилась.

популярні відео

Що відомо про народження дитини в родині біатлоністки

Ганна Еберг заміжня за іншою зіркою збірної Швеції з біатлону Мартіном Понсілуомою. Він є батьком новонардженого хлопчика.

Ще напередодні старту біатлонного сезону було відомо, що спортсмен пропустить перший етап Кубка світу в сезоні 2026/27. Він хотів бути особисто присутнім під час народження дитини.

Наш хлопчик нарешті з'явився на світ. Уся сім'я почувається добре– написала Еберг.

Вона є дворазовою олімпійською чемпіонкою та триразовою чемпіонкою світу. Її чоловік Понсіулома на Олімпійських іграх 2026 року завоював золоту медаль у гонці переслідуванні. Також у його активі є 2 перемоги на чемпіонаті світу.

Раніше стало відомо, що українська легкоатлетка, яка є ще й військовослужбовицею, Аліна Шух також народила первістка. Її чоловік, який також є захисником України, Василь, є батьком дитини. Аліна стала на захист України у 2025 році.

У червні 2026 року вперше стала мамою зіркова українська фехтувальниця Ольга Харлан. Через свою вагітність вона навіть призупинила свою кар'єру. В Ольги народилась донька, яку назвали Аріанна.