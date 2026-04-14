У Львові може зникнути відомий футбольний клуб
- Львівський футбольний клуб "Рух" може припинити існування на професійному рівні влітку 2026 року, залишивши лише академію.
- Клуб є приватним, і його утримання коштує власникам близько 3 мільйонів євро, що вважається недоцільним на цьому етапі.
Львівський Рух може припинити існування на професійному рівні вже влітку 2026 року. Йдеться лише про дорослу команду, тоді як академія продовжить роботу.
Інформацію про можливе зникнення клубу озвучили в ютуб-проєкті ТаТоТаке. Там пояснили причини такого сценарію та наслідки для українського футболу.
Що відомо про зникнення Руха?
У проєкті зазначили, що ймовірність зникнення дорослої команди дуже висока.
Ймовірність того, що Рух як професійний клуб рівня УПЛ чи ПФЛ зникне влітку 2026 наближається до відмітки 95–100%. Я зараз кажу виключно про дорослу команду,
– зазначив ведучий Михайло Співаковський.
За словами авторів, утримання клубу обходиться власникам у чималу суму.
Рух – це приватний клуб. Там є власники, які кожен рік мають віддавати бюджет… Я чув, що бюджет Руха приблизно 3 мільйона євро. Керівники клубу вважають, що на цьому етапі розвитку клубу це недоцільно, – додав Співаковський.
Гравці можуть перейти в інші клуби
У проєкті наголошують, що зараз клуб фактично виконує роль платформи для розвитку молоді. Очікується, що провідні футболісти можуть змінити команду вже найближчим часом.
Що таке Рух? Це фабрика талантів. 80–90% дорослих гравців реалізовані. Вони всі або в Карпатах або в ЛНЗ,
– зазначив ведучий.
У проєкті також припустили, хто може замінити Рух в УПЛ.
Якщо Рух повідомить УПЛ про своє зникнення до кінця поточного сезону, то у стикових матчах зможе зіграти команда, яка знаходиться нижче. Наприклад, Олександрія. Якщо львів'яни відіграють поєдинки плей-оф і тоді знімуться зі змагань, то пріоритет буде в тих клубів, які теж брали участь у стикових матчах, – розповів Михайло Співаковський.
Попередньо відомо, що Рух планує дограти цей сезон до кінця.
Рух у цьому сезоні УПЛ
- Львівська команда наразі посідає 14 місце в УПЛ, перебуваючи у зоні перехідних матчів.
- Рух на 8 очок випереджає Олександрію, яка знаходиться у зоні прямого вильоту.
- В останніх п’яти матчах підопічні Івана Федика здобули лише 1 очко.