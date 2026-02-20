Румунська фігуристка відреагувала криком та сльозами на оцінки за виступ на Олімпіаді-2026
- Румунська фігуристка Юлія Саутер встановила особистий рекорд на Олімпіаді-2026 та емоційно відреагувала на свій результат, не стримуючи сліз радості.
- Юлія Саутер зібрала кошти через збір у GoFundMe для участі на ОІ-2026
Ковзанярка встановила особистий рекорд на своїй дебютній Олімпіаді та не стримала емоцій. Попри радощі, вона не увійшла навіть у десятку найкращих.
Румунська фігуристка Юлія Саутер емоційно відреагувала на свої оцінки після виступу в довільній програмі на Олімпійських іграх-2026. Після оголошення результатів спортсменка закричала від радості та розплакалася – це був її олімпійський дебют. Про це повідомляє Oboz.ua.
Як виступила Юлія Саутер на ОІ-26?
Фігуристка розпочала свою програму якісним потрійним лутцем та виконала каскади 3-2. Її виступ супроводжували пісні "That Home", "Rain In Your Black Eyes" і To "Build a Home".
Експерти звернули увагу, що в короткій програмі спортсменка чисто виконала каскад із потрійного лутца та потрійного тулупа, отримавши позитивну надбавку за елемент. Раніше їй не вдавалося виконувати цей стрибок на "плюс". Також відзначили, що лутц і фліп вона включила до свого технічного арсеналу лише із сезону 2022/23. Згодом фігуристка відмовилася від фліпа, зосередившись на лутці, який змогла зробити стабільним елементом своєї програми.
За підсумками виступу фігуристка набрала 190,93 бала, що стало її особистим рекордом. У довільній програмі вона додала шість балів до попереднього досягнення, а за сумою двох прокатів – одразу 16. Відповідь ковзанярки на оголошення результатів була емоційною: після голосного крику вона розплакалася від радості. Відео її реакції швидко поширилося у соціальних мережах і стало популярним.
Фігуристка емоційно відреагувала на свій результат: дивіться відео
Попри вагомий особистий прогрес, цього результату на Олімпіаді виявилося недостатньо – фігуристка посіла 17-те місце. Перемогу здобула її американська колега Аліса Лью, яка набрала 226,79 бала. Срібну медаль виборола представниця Японії Каорі Сакамото (224,90), а бронзу – її співвітчизниця Моне Тіба з результатом 217,88 бала.
Що відомо про Юлію Саутер?
- Представниця Румунії дебютувала на Олімпійських іграх, виступаючи у ролі найстаршої учасниці турніру в жіночому одиночному катанні.
- Саутер не завжди виступала за актуальну збірну. У 2014 році вона змінила спортивне громадянство, оскільки у Німеччині, де народилася та виступала раніше, на неї не розраховували. Щоб мати можливість виступати на міжнародних змаганнях, фігуристка обрала Румунію.
- Проте фінансування у нинішній збірній значно поступається німецькому, тому Саутер до 2023 року паралельно працювала дитячим тренером та асистенткою в школі, щоб отримати додатковий дохід. Через фінансові труднощі фігуристка могла навіть не потрапити на Олімпіаду, але вона організувала збір кошт через GoFundMe для участі у Чемпіонаті світу в Бостоні, результат якого був надзвичайно важливий для здобуття олімпійської квоти.