Румунська фігуристка відреагувала криком та сльозами на оцінки за виступ на Олімпіаді-2026

Ковзанярка встановила особистий рекорд на своїй дебютній Олімпіаді та не стримала емоцій. Попри радощі, вона не увійшла навіть у десятку найкращих.

Румунська фігуристка Юлія Саутер емоційно відреагувала на свої оцінки після виступу в довільній програмі на Олімпійських іграх-2026. Після оголошення результатів спортсменка закричала від радості та розплакалася – це був її олімпійський дебют. Про це повідомляє Oboz.ua.

Як виступила Юлія Саутер на ОІ-26?

Фігуристка розпочала свою програму якісним потрійним лутцем та виконала каскади 3-2. Її виступ супроводжували пісні "That Home", "Rain In Your Black Eyes" і To "Build a Home".

Експерти звернули увагу, що в короткій програмі спортсменка чисто виконала каскад із потрійного лутца та потрійного тулупа, отримавши позитивну надбавку за елемент. Раніше їй не вдавалося виконувати цей стрибок на "плюс". Також відзначили, що лутц і фліп вона включила до свого технічного арсеналу лише із сезону 2022/23. Згодом фігуристка відмовилася від фліпа, зосередившись на лутці, який змогла зробити стабільним елементом своєї програми.

За підсумками виступу фігуристка набрала 190,93 бала, що стало її особистим рекордом. У довільній програмі вона додала шість балів до попереднього досягнення, а за сумою двох прокатів – одразу 16. Відповідь ковзанярки на оголошення результатів була емоційною: після голосного крику вона розплакалася від радості. Відео її реакції швидко поширилося у соціальних мережах і стало популярним.

Фігуристка емоційно відреагувала на свій результат: дивіться відео

Попри вагомий особистий прогрес, цього результату на Олімпіаді виявилося недостатньо – фігуристка посіла 17-те місце. Перемогу здобула її американська колега Аліса Лью, яка набрала 226,79 бала. Срібну медаль виборола представниця Японії Каорі Сакамото (224,90), а бронзу – її співвітчизниця Моне Тіба з результатом 217,88 бала.

Що відомо про Юлію Саутер?