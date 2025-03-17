Футболіст збірної України потрапив до команди тижня Серії А

У чемпіонаті Італії з футболу завершився 29 тур. За його підсумками відомий статистичний портал склав символічну збірну.

У ній знайшлося місце футболістам з семи клубів, повідомляє 24 Канал із посиланням на SofaScore. Одним з них став гравець Дженоа Руслан Маліновський.

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Заслужене визнання для українця

Український півзахисник уперше після відновлення від серйозної травми вийшов у стартовому складі "грифонів". Він став одним із головних героїв поєдинку Дженоа – Лечче.

Уродженець Житомира провів на полі 55 хвилин. Він віддав дві результативні передачі, завдяки яким його команда здобула перемогу з рахунком 2:1.

За свій перформанс Руслан отримав оцінку 7.9. Також у символічній збірній опинився і його одноклубник Фабіо Міретті, який відзначився дублем після асистів українця.

Найкращими ж футболістами туру визнали 24-річного вінгера Болоньї Дана Ндоє. Він забив гол і віддав результативну передачу в матчі з Лаціо, який його команда виграла з рахунком 5:0. Швейцарця було оцінено у 8,9 бала.



Маліновський потрапив у команду туру Серії А / Скриншот із сайту SofaScore

Довідка. У сезоні-2024/2025 Руслан Маліновський зіграв вісім матчів за Дженоа в усіх турнірах. У них він віддав три асисти.

Зазначимо, що наступний поєдинок "грифони" проведуть 29 березня на виїзді проти Ювентуса. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.