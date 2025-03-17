Футболіст збірної України потрапив до команди тижня Серії А
- Футболіст Дженоа Руслан Маліновський потрапив до команди тижня Серії А після гри проти Лечче, де він віддав дві результативні передачі.
- Маліновський отримав оцінку 7.9 за свій виступ, його одноклубник Фабіо Міретті також увійшов до символічної збірної.
У чемпіонаті Італії з футболу завершився 29 тур. За його підсумками відомий статистичний портал склав символічну збірну.
У ній знайшлося місце футболістам з семи клубів, повідомляє 24 Канал із посиланням на SofaScore. Одним з них став гравець Дженоа Руслан Маліновський.
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Заслужене визнання для українця
Український півзахисник уперше після відновлення від серйозної травми вийшов у стартовому складі "грифонів". Він став одним із головних героїв поєдинку Дженоа – Лечче.
Уродженець Житомира провів на полі 55 хвилин. Він віддав дві результативні передачі, завдяки яким його команда здобула перемогу з рахунком 2:1.
За свій перформанс Руслан отримав оцінку 7.9. Також у символічній збірній опинився і його одноклубник Фабіо Міретті, який відзначився дублем після асистів українця.
Найкращими ж футболістами туру визнали 24-річного вінгера Болоньї Дана Ндоє. Він забив гол і віддав результативну передачу в матчі з Лаціо, який його команда виграла з рахунком 5:0. Швейцарця було оцінено у 8,9 бала.
Маліновський потрапив у команду туру Серії А / Скриншот із сайту SofaScore
Довідка. У сезоні-2024/2025 Руслан Маліновський зіграв вісім матчів за Дженоа в усіх турнірах. У них він віддав три асисти.
Зазначимо, що наступний поєдинок "грифони" проведуть 29 березня на виїзді проти Ювентуса. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.