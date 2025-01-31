Маліновський уперше провів тренування із загальною групою Дженоа

Руслан Маліновський на початку сезону отримав жахливу травму. Для відновлення українському півзахиснику знадобився тривалий час.

31-річний гравець Дженоа майже завершив реабілітацію після тяжкої травми. До того ж лідер збірної України може найближчим часом з'явитись на полі, повідомляє 24 канал із посиланням на Pianetagenoa1893.

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Маліновський на тренуванні

Руслан Маліновський завершує відновлення від важкої та неприємної травми. Хавбек починає працювати з партнерами по команді, раніше він відновив тренування з м'ячем.

Повідомляють, що півзахисник Дженоа після довгого відновлення та занять у спортзалі повернувся на поле. Лідер збірної України провів перше тренування із загальною групою генуезького колективу.



Маліновський тренується у загальній групі / Фото ФК Дженоа

Нагадаємо, що Маліновський отримав травму гомілкостопу. Жахливий інцидент відбувся у матчі Серії А проти Венеції – 21 вересня 2024 року.

У поточній кампанії Руслан Маліновський встиг зіграти у п'яти матчах за Дженоа. Український півзахисник також зумів відзначитись однією результативною передачею.