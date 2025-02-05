Маліновський оцінив перспективи Довбика в Італії після першого півріччя в Серії А

Артем Довбик у статусі Пічічі перед початком сезону-2024/2025 перебрався з Жирони в Рому. Він регулярно забиває голи у складі "вовків", проте все одно має неоднозначну пресу в Італії.

Своєю думкою щодо виступів партнера по збірній України в Серії А поділився Руслан Маліновський. Півзахисник Дженоа, який з 2019 року грає в Італії, оцінив адаптацію Артема Довбика в новому середовищі.

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Втішний вердикт від Маліновського

Гравець "грифонів" висловив упевненість, що нападник Роми в майбутньому тільки прибавлятиме та стане важливою фігурою в італійському футболі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Трибуну.

"Головне, що він грає. Він потрапив у команду, де завжди великий тиск. Все-таки Рома – це великий клуб. Йому було важко у деяких моментах, коли команда не показувала гру та не було результату. Він не може взяти та сам всі голи позабивати. Все залежить від команди.

Зараз вони почали показувати кращі результати. Вважаю, що йому потрібен час на адаптацію, тому що після іспанського чемпіонату прийти в італійську лігу – це трішки інший футбол. Але він забиває свої м’ячі. Звичайно, йому б хотілось, напевно, більше забивати. Вважаю, що з його натхненням та менталітетом він ще себе покаже в Серії А. Все у нього попереду", – сказав Маліновський.

Довідка. В нинішньому сезоні Артем Довбик провів за Рому 30 матчів у всіх турнірах. У них він забив 12 голів і зробив три результативні передачі.

Нагадаємо, що сам Руслан Маліновський не виходив на футбольне поле з вересня 2024 року. Він наразі перебуває на фінішній прямій відновлення після жахливої травми та вже розпочав тренування в загальній групі.