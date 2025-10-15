Герой збірної України потрапив у символічну команду відбору на чемпіонат світу-2026
- Руслан Маліновський був включений у символічну збірну тижня від SofaScore після вдалого повернення у збірну України, забивши 3 голи та віддавши 1 гольову передачу у двох матчах.
- Маліновський отримав оцінку 8.8 бала, а найвищий бал у символічній команді отримав іспанець Мікель Меріно – 10.
Закінчилась жовтнева перерва на матчі національних команд. Статистичний портал SofaScore склав символічну збірну тижня за підсумками поєдинків європейських національних команд.
Статистичний портал включив у свою топ-11 одного представника збірної України з футболу. Мова йде про півзахисника італійського Дженоа Руслана Маліновського, передає 24 Канал із посиланням на SofaScore.
Хто потрапив у символічну збірну тижня за версією SofaScore?
32-річний атакувальний півзахисник дуже яскраво повернувся у збірну України після тривалої паузи. Перед цим Маліновський востаннє грав у футболці національної команди 10 вересня 2024 року у матчі проти Чехії (2:3) у рамках Ліги націй.
Руслан вийшов у стартовому складі у виїзному поєдинку проти Ісландії. Маліновський провів на полі 87 хвилин та забив перший та третій голи збірної України у Рейк'явіку. Півзахисник Дженоа зробив вагомий внесок у важливу перемогу України з рахунком 3:5.
У наступному матчі проти Азербайджану Маліновський знову вийшов у стартовій одинадцятці Сергія Реброва. На 30-й хвилині Руслан асистував на Олексія Гуцуляка, а на 64-й забив сам. Маліновський став автором переможного голу у поєдинку – 2:1, звитяга України.
Руслан Маліновський у двох матчах після повернення у збірну України забив 3 голи та віддав одну гольову передачу. Портал SofaScore не зміг пройти повз таку високу результативність українця, включивши його у збірну тижня відбору на Мундіаль. Маліновський отримав оцінку 8.8 бала. Руслан отримав не найбільшу, але і не найнижчу оцінку серед гравців символічної команди.
Найвищий бал отримав іспанець Мікель Меріно – 10.
Збірна тижня відбору на ЧС-2026 з футболу / Скриншот із SofaScore
Відзначимо, що колишній футболіст та експерт Віктор Леоненко поділився своєю думкою у коментарі Sport-express. щодо нагороди "Лев матчу" у матчі Україна – Азербайджан. Леоненко відзначив гру Маліновського, який отримав нагороду, але вважає "Левом матчу" іншого гравця.
"Для мене найкращий гравець – Гуцуляк. І тому, що забив головою, хоча зазвичай наші півзахисники головою не вміють грати, і тому, що відмінно зловив м'яч лівою та скинув товаришеві Маліновському. Не кожен футболіст зможе віддати такий гольовий пас", – сказав Леоненко.
Водночас чинний захисник збірної Ілля Забарний відзначив, що команді бракувало Маліновського.
Головне про виступи Маліновського за збірну України?
- Тепер в активі Маліновського 10 голів та 9 результативних передач у 68-ми поєдинках за збірну України (дані Transfermarkt).
- Нагадаємо, що Руслан у двох поєдинках відбору на ЧС-2026 "синьо-жовтих" у жовтні 2025-го став "Левом матчу".
- До слова, Маліновський дебютував за національну команду 31 березня 2015-го у товариському матчі проти Латвії. Та гра закінчилась нічиєю 1:1, а Руслан відіграв лише 5 хвилин.