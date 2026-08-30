Чорна смуга у Туреччині: Маліновський вибув із заявки Трабзонспора

Руслан Маліновський переживає непростий період у Трабзонспорі. Після скандального вилучення у матчі з Ференцварошем українець отримав пошкодження коліна.

Український півзахисник пропустить найближчий матч турецького клубу. Медичне обстеження виявило набряк м'яких тканин і кісток у внутрішній частині лівого коліна, пише телаграм-канал Взбірна.

Маліновський отримав травму

Про стан 33-річного футболіста повідомив голова медичного комітету Трабзонспора Ахмет Бешір. За його словами, Маліновський звернувся до медиків через біль у внутрішній частині лівого коліна, який виник після удару.

У результаті обстеження та МРТ, проведених у зв’язку з болем у внутрішній частині лівого коліна нашого гравця Руслана Маліновського, який був спричинений ударом, було виявлено поширений набряк м'яких тканин та кісток у внутрішній частині коліна, і наша медична команда розпочала його лікування,

– заявив Бешір.

Через пошкодження Маліновський не потрапив до заявки Трабзонспора на матч третього туру чемпіонату Туреччини проти Амеда, який відбудеться 31 серпня.

Поки що клуб не повідомив точні терміни відновлення українця. Вони залежатимуть від того, як його організм реагуватиме на лікування.

Вилучення та виліт із єврокубків

Травма стала для Маліновського ще одним неприємним епізодом після матчу проти Ференцвароша у кваліфікації Ліги Європи.

Українець розпочав поєдинок у стартовому складі, але отримав пряму червону картку на 13-й хвилині та достроково залишив поле.

Ситуація для Трабзонспора стала ще гіршою після другого вилучення у складі команди. Турецький клуб у підсумку зазнав розгромної поразки та поступився Ференцварошу із загальним рахунком 0:5 за сумою двох матчів.

Після вильоту з кваліфікації Ліги Європи Трабзонспор продовжить єврокубковий сезон у Лізі конференцій.