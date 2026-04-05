Руслан Ротань зробив рішучу заяву про посаду головного тренера збірної України

Наставник Полісся Руслан Ротань багатьма експертами вважається ледь не ідеальним кандидатом на роль нового керманича збірної України з футболу. На користь 44-річного тренера говорить успішний досвід роботи з молодіжною командою і на клубному рівні.

Ротань вже був у національній команді в ролі виконувача обов'язків – провів так лише один матч. Але повертатися, схоже, не збирається, пише "Український футбол".

Що сказав Ротань про шанс очолити збірну України?

У 2023 році Ротаню довелося паралельно з роботою в українській молодіжці та Олександрії взяти на себе роль головного тренера у матчі відбору на Євро-2024 проти збірної Англії, який Україна програла 0:2.

У відповідь на питання щодо можливості очолити головну команду знову Руслан Ротань нагадав про той свій досвід.

Я не знаю, звідки беруться такі чутки. Знаєте, я був у збірній не так давно. Сконцентрований зараз на роботі в клубі. В нас дуже класний проєкт та є багато чого будувати. Тому максимальна зосередженість тут. Нам є що доводити у чемпіонаті України та треба боротися за призові місця,

– наголосив тренер.

Окремим питанням є згода президента Полісся Геннадія Буткевича на те, щоб Ротань займався сумісництвом у клубі і збірній. Коуч уникнув прямої відповіді, пікдресливши повагу до "людини, яка просто вкладає душу у спорт".

Як Ротань оцінює виступи збірної України під орудою Сергія Реброва?

Ротань висловив бажання підтримати тренерський штаб і футболістів на тлі критики, якої вони зазнали впродовж понад тижня після матчу зі Швецією.

Варто згадати, скільки гравців ми втратили перед матчем через травми або дискваліфікації. Дуже багато, понад пів складу. Це також привід сказати, чому наша збірна України зазнала невдачі. Хоча й тяжко, варто підійматися та рухатися, аби знову боротися за мету. Попереду дуже багато боротьби. Треба працювати та в жодному разі не опускати руки,

– заявив Ротань про національну команду.

