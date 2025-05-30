Ротань оголосив тренерський штаб і дав перший коментар у ролі наставника Полісся

Тривалий час щодо майбутнього Руслана Ротаня ходило чимало чуток. У четвер, 29 травня, у цьому питанні було поставлено крапку.

Він залишив Олександрію, але залишиться працювати в УПЛ. Руслан Петрович підписав контракт з Поліссям терміном на три роки.

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Хто увійшов до тренерського штабу Ротаня

Після цього новоспечений наставник "вовків" поділився своїми емоціями, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі Полісся. Він заявив, що радий прийняти новий виклик і подякував усім за підтримку:

"Неймовірні емоції. Я дуже дякую за підтримку. І дуже багато мені було повідомлень і на пошту, і в інстаграмі. Ті, хто знають – і у WhatsApp зі словами підтримки. І те, що я знаю, що мене чекають, мені дуже приємно. Дякую також керівництву за довіру, за те що повірило в мене.

Я вважаю, що всі разом ми: команда, керівництво, вболівальники – ми зробимо нашу справу якомога краще та будемо покращуватись, тому що, в принципі, у футболі немає десь верхньої точки. Завжди є щось нове й постійно потрібно до чогось прагнути. Тому завдання таке у нас".

Згодом Руслан Ротань також оголосив свій тренерський штаб. До нього ввійшли сім фахівців:

Старший тренер і головний помічник – Сергій Кравченко;

Тренер-аналітик – Євгеній Гресь;

Тренер з атакувальної ланки – Олексій Антонов;

Тренер воротарів – Володимир Тіменко;

Тренер захисників – Сергій Симоненко;

Тренери з фізичної підготовки – Володимир Деуль та Євген Баришніков.

Нагадаємо, що в сезоні-2024/2025 Полісся посіло четверте місце в турнірній таблиці УПЛ. "Вовки" в наступній кампанії зіграють у Лізі конференцій, де розпочнуть свій шлях з другого кваліфікаційного раунду, матчі відбудуться 24 та 31 липня.