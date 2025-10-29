Двічі одружений і не підійшов Динамо: що відомо про Руслана Ротаня
- Руслан Ротань є видатним українським футболістом, який грав за Дніпро і Динамо, а також успішно проявляє себе як тренер.
- Ротань одружений вдруге, має дітей від обох шлюбів, і відкрив дитячу футбольну академію у Дніпрі.
Руслан Ротань – один з найвидатніших представників українського футболу. Яскравими виступами та пристрастю до гри легенда Дніпра вписав своє ім'я в історію вітчизняного спорту.
Тепер він досить успішно проявляє себе у ролі тренера. Що відомо про Руслана Ротаня, його кар'єру, де зараз та чим займається – розповідає 24 канал.
Як склалася кар'єра Ротаня?
Як йдеться у статті на Вікіпедії, Руслан Ротань народився 29 жовтня 1981 року у місті Полтава. Нині головний тренер Полісся святкує 44-річчя.
Ротань є вихованцем полтавської Ворскли та дніпровського спортивного інтернату. У 1999 році він підписав перший професійний контракт з Дніпром.
У 2005 році Ротань перебрався у київське Динамо, де провів 2,5 сезони. І вже незабаром повернувся у Дніпро, адже втратив місце у стартовому складі столичного клубу.
У Дніпрі він повернув собі статус гравця основного складу, а згодом навіть отримав капітанську пов'язку. Ба більше, Ротань відіграв важливу роль в успіху дніпрян у Лізі Європи у сезоні 2014/2025.
Окрім того, футболіст забив розкішний гол у фіналі турніру у ворота Севільї (2:3). А вже через два роки він покинув Дніпро та перебрався до чеської Славії, підписавши однорічний контракт.
Ротань забив Севільї: дивіться відео
Які трофеї виграв Ротань? Футболіст ставав чемпіоном України та двічі вигравав Кубок країни з Динамо. Окрім того, він є дворазовим володарем національного Суперкубка. З Дніпром був фіналістом Ліги Європи та срібним призером УПЛ.
У січні 2018 року Ротань повернувся у Динамо, а після закінчення сезону у травні завершив футбольну кар'єру.
Що відомо про тренерську діяльність Ротаня?
У жовтні 2018 року Руслан Ротань став асистентом головного тренера донецького Олімпіка, а в грудні того ж року спеціаліста призначили наставником молодіжної збірної України U-21.
У чвертьфіналі молодіжного Євро-2023 збірна України на чолі з Ротанем обіграла Францію. Тоді "синьо-жовті" вперше в історії вийшли на Олімпійські ігри.
Окрім того, Ротань встиг попрацювати у дорослій збірній Україні. Він виконував обов'язки головного тренера (березень – червень 2023 року), а потім його замінив Сергій Ребров. Після Олімпіади-2024 Ротань покинув команду України U-21.
Тренер зосередився на роботі в Олександрії, яку очолив у 2022 році. У сезоні 2024/2025 Ротань привів Олександрію до історичного успіху в чемпіонаті України. "Містяни" уперше за час існування завоювали срібні медалі вітчизняної ліги, поступившись лише Динамо.
Олександрія святкує "срібло" в УПЛ: дивіться відео
Із сезону 2025/2026 Руслан Ротань працює в іншому українському клубі. Влітку 2025 року він очолив житомирське Полісся.
Що відомо про особисте життя Ротаня?
Вперше Руслан Ротань одружився у 2005 році. Його обраницею стала відома каратистка Марія Ігнатьєва (нині – Фролова).
Подружжя розлучилося у 2013 році. Від першого шлюбу у Ротаня є діти: сини Богдан і Захар та донька Ангеліна.
У тому році він вдруге одружився. Дружиною Ротаня стала модель Христина Раєвська, яка народила йому двох доньок – Мирославу та Домініку.
Ротань та Раєвська / Фото з соцмереж дружини ексфутболіста
Цікаві факти про Руслана Ротаня
- Руслан Ротань у першій трійці футболістів, які провели найбільше матчів за збірну України. Експівзахисник Динамо та Дніпра з'явився на полі у 100 іграх у футболці "синьо-жовтих".
- Ротань став співавтором історичного успіху збірної України у 2005 році. Колишній футболіст забив три м'ячі у кваліфікації та допоміг національній команді вперше вийти на чемпіонат світу-2006.
- Ексфутболіст свого часу відмовився підписувати контракт з Рубіном з Росії. У той день, коли Ротань мав перейти в казанський клуб, на Донеччині було збито пасажирський літак Boeing 777.
- У 2017 році Руслан Ротань спільно з Романем Зозулею відкрили дитячу футбольну академію у Дніпрі.
- Ротань мав прізвиського "Професор" за вміння читати гру, хороше бачення поля та спокій під час матчів. Його порівнювали з Андреа Пірло.