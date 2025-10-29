Двічі одружений і не підійшов Динамо: що відомо про Руслана Ротаня

Руслан Ротань – один з найвидатніших представників українського футболу. Яскравими виступами та пристрастю до гри легенда Дніпра вписав своє ім'я в історію вітчизняного спорту.

Тепер він досить успішно проявляє себе у ролі тренера. Що відомо про Руслана Ротаня, його кар'єру, де зараз та чим займається – розповідає 24 канал.

Як склалася кар'єра Ротаня?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, Руслан Ротань народився 29 жовтня 1981 року у місті Полтава. Нині головний тренер Полісся святкує 44-річчя.

Ротань є вихованцем полтавської Ворскли та дніпровського спортивного інтернату. У 1999 році він підписав перший професійний контракт з Дніпром.

У 2005 році Ротань перебрався у київське Динамо, де провів 2,5 сезони. І вже незабаром повернувся у Дніпро, адже втратив місце у стартовому складі столичного клубу.

Ротань у Дніпрі / Фото дніпровського клубу

У Дніпрі він повернув собі статус гравця основного складу, а згодом навіть отримав капітанську пов'язку. Ба більше, Ротань відіграв важливу роль в успіху дніпрян у Лізі Європи у сезоні 2014/2025.

Окрім того, футболіст забив розкішний гол у фіналі турніру у ворота Севільї (2:3). А вже через два роки він покинув Дніпро та перебрався до чеської Славії, підписавши однорічний контракт.

Ротань забив Севільї: дивіться відео

Які трофеї виграв Ротань? Футболіст ставав чемпіоном України та двічі вигравав Кубок країни з Динамо. Окрім того, він є дворазовим володарем національного Суперкубка. З Дніпром був фіналістом Ліги Європи та срібним призером УПЛ.

У січні 2018 року Ротань повернувся у Динамо, а після закінчення сезону у травні завершив футбольну кар'єру.

Що відомо про тренерську діяльність Ротаня?

У жовтні 2018 року Руслан Ротань став асистентом головного тренера донецького Олімпіка, а в грудні того ж року спеціаліста призначили наставником молодіжної збірної України U-21.

У чвертьфіналі молодіжного Євро-2023 збірна України на чолі з Ротанем обіграла Францію. Тоді "синьо-жовті" вперше в історії вийшли на Олімпійські ігри.

Ротань у збірній України U-21 / Фото УАФ

Окрім того, Ротань встиг попрацювати у дорослій збірній Україні. Він виконував обов'язки головного тренера (березень – червень 2023 року), а потім його замінив Сергій Ребров. Після Олімпіади-2024 Ротань покинув команду України U-21.

Тренер зосередився на роботі в Олександрії, яку очолив у 2022 році. У сезоні 2024/2025 Ротань привів Олександрію до історичного успіху в чемпіонаті України. "Містяни" уперше за час існування завоювали срібні медалі вітчизняної ліги, поступившись лише Динамо.

Олександрія святкує "срібло" в УПЛ: дивіться відео

Із сезону 2025/2026 Руслан Ротань працює в іншому українському клубі. Влітку 2025 року він очолив житомирське Полісся.

Ротань в Поліссі / Фото житомирського клубу

Що відомо про особисте життя Ротаня?

Вперше Руслан Ротань одружився у 2005 році. Його обраницею стала відома каратистка Марія Ігнатьєва (нині – Фролова).

Подружжя розлучилося у 2013 році. Від першого шлюбу у Ротаня є діти: сини Богдан і Захар та донька Ангеліна.

У тому році він вдруге одружився. Дружиною Ротаня стала модель Христина Раєвська, яка народила йому двох доньок – Мирославу та Домініку.

Ротань та Раєвська / Фото з соцмереж дружини ексфутболіста

Цікаві факти про Руслана Ротаня