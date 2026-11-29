Руслан Ротань емоційно відреагував на травму Ігоря Краснопіра після матчу з Карпатами. Тренер Полісся різко висловився про дії захисника господарів Владислава Бабогла.

Поєдинок 14-го туру УПЛ у Львові завершився нічиєю 1:1, однак фінальні хвилини зустрічі затьмарив неприємний епізод за участю нападника житомирян. Після гри головний тренер Полісся розповів про стан свого футболіста та оцінив дії капітана суперників, передає офіційний сайт ФК Карпати.

Ротань звинуватив Бабогла після травми Краснопіра

В останні хвилини матчу на футбольному полі спалахнув конфлікт. З'ясувалося, що захисник Карпат Владислав Бабогло вдарив ліктем нападника Полісся Ігоря Краснопіра.

Форвард опинився на газоні та потребував термінової медичної допомоги. Футболісти житомирської команди жестами закликали лікарів якомога швидше вийти на поле. Зрештою Краснопіра винесли з поля на ношах, а його обличчя було в крові.

За цей епізод капітан львів'ян отримав червону картку. Ситуація серйозно занепокоїла тренерський штаб Полісся, адже футболіста забрала карета швидкої допомоги.

Його забрала швидка, наразі інформації немає. В такі моменти ти не думаєш про футбол, результат, а хочеться, щоб з Ігорем все було добре. І ми, і рідні дуже хвилюємось. Цей момент зі сторони Бабогла… Я вважаю, що це злочин. Не можна так себе поводити на футбольному полі,

– заявив Ротань.

Огляд матчу Карпати – Полісся: дивіться відео УПЛ ТБ

Тренер Полісся розчарований нічиєю з Карпатами

Окрім інциденту з Краснопіром, наставник житомирян прокоментував і результат зустрічі. На його думку, команда мала достатньо нагод, щоб вирішити долю протистояння задовго до фінального свистка.

Полісся відкрило рахунок на 61-й хвилині завдяки реалізованому пенальті у виконанні Велетня. Однак закріпити перевагу гостям не вдалося. Наприкінці матчу м'яч після метушні у штрафному майданчику відскочив від стійки, влучив у руку голкіпера Євгена Волинця та опинився у воротах. Автогол записали саме на воротаря.

Ми не задоволені результатом, адже це повністю виграшний матч для нас був. Ми повинні були вигравати сьогодні, забирати три очки. Після першого гола мали забивати другий і закінчувати цю гру. Нам це не вдалося,

– пояснив тренер.

Завдяки цій нічиї Полісся зрівнялося з Шахтарем на вершині турнірної таблиці УПЛ – в обох команд по 30 очок.