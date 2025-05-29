Ротань може замінити росіянина на чолі іноземного клубу: сторони провели перемовини

Руслан Ротань покинув Олександрію після завершення сезону 2024/2025. Тепер колишній тренер "містян" готовий прийняти новий виклик у своїй кар'єрі.

Головним претендентом на Руслана Ротаня є житомирське Полісся. Проте стало відомо, що український спеціаліст провів перемовини з іншим клубом, повідомляє 24 канал із посиланням на ТаТоТаке.

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З ким зустрічався Ротань

За інформацією джерела, Руслан Петрович завітав до Баку. Як відомо, український спеціаліст зустрічався з керівництвом клубу Сабах.

Ротаня розглядають на заміну нинішньому головному тренеру. Наразі команду очолює росіянин Васілій Бєрєзуцкій.

У сезоні 2024/2025 Сабах зайняв п'яте місце в Азербайджанській футбольній прем'єр-лізі. 31 травня команда зіграє у фіналі Кубка країни проти Карабаха.

До слова. Руслан Ротань має провести зустріч з президентом житомирського Полісся Геннадієм Буткевичем.

Нагадаємо, що Руслан Ротань привів Олександрію до історичного "срібла" у чемпіонаті України. Завдяки цьому досягненню "містяни" зіграють у єврокубку у наступному сезоні.