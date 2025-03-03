Зрадників України позбавили звань майстрів спорту

Міністерство молоді та спорту України позбавило спортивних звань кількох спортсменів. Мова йде про зрадників України.

Деякі представники спорту зрадили Україну та стали на бік Росії. Міністерство молоді та спорту застосувало до них жорсткі санкції, пише 24 канал з посиланням на офіційний сайт міністерства.

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Кого позбавили звань

Анатолія Тимощука та Сергія Карякіна позбавили звань "Заслужений майстер спорту України" і "Майстер спорту України", а Каху Каладзе – "Майстер спорту України міжнародного класу".

Колишню військовослужбовицю Нацгвардії та веслувальницю Ларису Жалінську позбавили звань "Майстер спорту України міжнародного класу" та "Майстер спорту України".

Зокрема звання "Майстер спорту України" позбавили і чернівецьких каратистів подружжя Пилипюків, які не повернулися до України після турніру в Венеції.

Повний список позбавлених звань:

Звання "Заслужений майстер спорту України" позбавлено: Анатолія Тимощука (футбол), Сергія Карякіна (шахи)

Звання "Заслужений тренер України" позбавлено: Сергія Степаненка (велосипедний спорт)

Звання "Майстер спорту України міжнародного класу" позбавили: Ларису Жалінську (академічне веслування), Каху Каладзе (футбол), Олега Мосура (українська боротьба на поясах), Олександра Ощепкова (універсальний бій), Юрія Василишина (комбат Дзю-Дзюцу), Марка Бойчука (кікбоксинг WAKO і тхеквондо), Сергія Карякіна (шахи), Володимира Куруоглу (пауерліфтинг з вадами зору)

Звання "Майстер спорту України" позбавили (деякі спортсмени згадуються не один раз, оскільки їх позбавили звань в кількох видах спорту): Дмитра Грущака (біатлон), Владислава Атамасова (вільна боротьба), Ларису Жалінську (академічне веслування), Анатолія Тимощука (футбол), Артема Мелкумяна, Андрія Стояна (бойове самбо), Дар’ю Пилипюк, Євгенія Пилипюка (карате), Олександра Ощепкова (універсальний бій), Дмитра Макарова, Тимура Курбанкадієва, Артема Мелкумяна, Андрія Стояна (змішані єдиноборства (ММА), Турал Раміла огли Баширова (кікбоксинг ІСКА), Артема Мелкумяна, Андрія Стояна (комбат Дзю-Дзюцу), Артема Мелкумяна (рукопашний бій), Дарину Королович (тхеквондо), Олександра Магду (пляжний футбол), Сергія Карякіна (шахи), Володимира Куруоглу (пауерліфтинг з вадами зору).

Нагадаємо, що після того, як Анатолія Тимощука позбавили усіх титулів, Спортивний арбітражний суд задовольнив його апеляцію.