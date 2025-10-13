Колишній головний тренер збірної України з футболу Йожеф Сабо розповів, чи вдасться Сергій Ребров до змін у центрі поля. Експерт припустив, чи зіграє у матчі проти Азербайджану 13 жовтня динамівець Володимир Бражко.

Йожеф Сабо оцінив шанси Володимира Бражка змінити в опорній зоні української збірної Івана Калюжного. Колишній наставник впевнений, що Сергій Ребров не стане випускати у старті талановитого півзахисника київського Динамо, передає 24 Канал із посиланням на BLIK.ua.

Що сказав Сабо про форму Бражка?

Футбольний експерт розкритикував Бражко. На думку Йожефа Йожефовича, одруження негативно вплинуло на розвиток опорного півзахисника киян. За словами Сабо, динамівець втратив свою форму, зробивши пораду Володимиру.

Та не випустить Ребров Бражка, бо Бражко сидить на дупі. Він одружився і зараз просто ніякий в грі за Динамо. Це не той Бражко, якого я пам’ятаю, – з хорошим ударом, баченням поля, відбором, фізично підготовлений. Треба йому оговтуватися й повертатися в форму, а ще дуже багато для себе підгледіти із гри того ж Маліновського чи, наприклад, Калюжного,

– сказав Сабо.

Відзначимо, що Бражко стежив за матчем Ісландія – Україні із лави запасних, так і не вийшовши на футбольне поле. В опорній зоні грав Іван Калюжний, який забив четвертий гол синьо-жовтої збірної.

Нагадаємо, що Бражко перед грою проти Ісландії засвітив обручку на безіменному пальці. Володимир ніяк не коментує таємного весілля із українською відомою блогеркою Дашою Квітковою. Сама кохана футболіста також мовчить про одруження.

Раніше Квіткова у своєму профілі в інстаграмі розповіла, як познайомилась із Бражком.

"Дуже багато таких запитань, я не ігнорую вас, якщо коротко, то я забігла у заклад, в якому Вова мене побачив і вирішив, що хоче бачити мене кожного дня", – розповідала блогерка.

До слова. Матч Україна – Азербайджан стартує 13 жовтня о 21:45 (за київським часом). Бражко потрапив у заявку Сергія Реброва на цю гру. Наступний вихід Володимира на футбольне поле стане для нього 10-м у футболці національної команди. Наразі динамівець не запам'ятався результативними діями у збірній.

