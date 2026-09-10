Самуель Літтл виріс у складних умовах і ще в підлітковому віці почав мати проблеми із законом. У в'язниці він захопився боксом, однак після звільнення повернувся до кримінального життя, пише Daily Mail.

Замість боксу – злочинне життя

Літтл народився 7 червня 1940 року в Рейнольдсі, штат Джорджія. Батьки відмовилися від нього, тому хлопця виховували дідусь і бабуся в Лорейні, штат Огайо.

У 13 років Самуель потрапив до реформаторської школи за крадіжку велосипеда. Після звільнення він продовжив скоювати злочини, жив на вулиці та перебивався випадковими заробітками.

У 1957 році Літтл розбив вітрину хімчистки та вкрав звідти костюми. Коли злякався наслідків, вирішив повернути награбоване, однак власник уже викликав поліцію. Самуеля засудили до в'язниці в Менсфілді – саме там згодом знімали фільм "Втеча з Шоушенка".

За ґратами Літтл почав займатися боксом. Він стверджував, що раніше навіть виступав на професійному рингу, проте підтверджень цьому не знайшли. Через агресивну манеру поведінки під час поєдинків він отримав прізвисько Божевільний тато.

Після звільнення чоловік знову повернувся до крадіжок. Згодом його злочини стали значно страшнішими.

Зізнався у 93 вбивствах

За словами Літтла, перше вбивство він скоїв у новорічну ніч 1970–1971 років. Його жертвою стала Мері Джо Брослі, з якою чоловік познайомився в барі. Після цього він продовжив нападати на жінок у різних штатах США.

Літтл десятиліттями залишався невпійманим. Лише у 2012 році ДНК пов'язала його з трьома нерозкритими вбивствами в Лос-Анджелесі. На той момент чоловікові було 72 роки, а жив він у притулку для бездомних.

У 2014 році Літтла засудили до трьох довічних ув'язнень без права на умовно-дострокове звільнення. Однак саме після вироку слідчі отримали можливість дізнатися масштаб його злочинів.

У 2018 році техаський рейнджер Джеймс Голланд провів із Літтлом понад 700 годин інтерв'ю. Убивця зізнався у 93 злочинах, малював портрети жертв і детально описував обставини нападів. ФБР підтвердило понад 60 випадків.

Більшість жінок Літтл душив. Він пояснював свої дії моторошними словами: "Це було як на небесах. Ніби я був у ліжку з Мерилін Монро".

Самуель Літтл помер 30 грудня 2020 року у в'язниці Каліфорнії у віці 80 років. Навіть після його смерті правоохоронці продовжували перевіряти його свідчення та зіставляти їх із нерозкритими справами.