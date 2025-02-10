Вірному псу Путіна Валуєву заборонили в'їзд в Азербайджан: що накоїв колишній боксер

Депутат від "Єдіної Росії" нарвався на різку реакцію від азербайджанського МЗС. Валуєву не пробачили принизливі слова на адресу азербайджанської діаспори.

Російські спортсмени потрапили під чималі санкції через війну, яку їх країна розв'язала проти України. Багатьом не дозволяють виступати на міжнародних змаганнях, інші ж вимушені робити це під нейтральним прапором.

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Валуєва не хочуть бачити

На жаль, такі санкції не змушують представників країни-терористки змінювати ситуацію. Особливо підтримують політику Путіна спортсмени, які вже вийшли на пенсію.

Серед них є колишній боксер Ніколай Валуєв, який став депутатом Госдуми від "Єдіної Росії". Як повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС Азербайджану, ексспортсмен потрапив у чорний список цієї країни.

Валуєву заборонили в'їзд до Азербайджану на невизначений термін. Причиною стали образливі та погрозливі висловлювання в бік країни та її народу.

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Ніколай вирішив словесно атакувати азербайджанців після того, як Азербайджан припинив роботу "Росспівробітництва" та закрив його представництво в Баку. Ексбоксер закликав ліквідувати азербайджанську діаспору в Росії та відібрати у неї бізнес та активи.

Ба більше, він вважає, що Росія має депортувати всіх азербайджанських громадян. Нагадаємо, що Валуєв завершив кар'єру у 2009 році. На професійному рівні він провів 52 поєдинки, вигравши 50 з них.