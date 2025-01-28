Збірна Росії з футболу не зіграє не Олімпійських іграх-2028: окупантів не допустили до відбору

Російська збірна U-21 продовжує бути ізольованою від цивілізованого світу та страждати через воєнну політику країни. Чергова Олімпіада пройде без футболістів із країни-терористки.

З початком повномасштабної війни в Україні світ спорту почав накладати санкції на російських спортсменів. Індивідуальних атлетів змушують виступати під нейтральним прапором, а команди з країни-агресорки дискваліфікують, повідомляє 24 Канал.

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Без Росії у футболі

Вдало працюють ці санкції у футболі, адже через війну Росія вимушена була пропустити ЧС-2022 та Євро-2024. Також країни-терористки точно не буде на ЧС-2026. Дискваліфікація продовжуватиме діяти і на молодіжному рівні.

Вже 6 лютого пройде церемонія жеребкування відбіркового циклу Євро-2027 в категорії U-21. Кілька асоціацій вже опублікували кошики для жеребкування і, згідно з їх інформацією, Росія пропустить і цей турнір.

Важливо розуміти, що невихід на Євро-2027 унеможливлює участь молодіжної збірної Росії на Олімпійських іграх-2028 у Лос-Анджелесі. Туди від УЄФА потраплять чотири найкращі команди фінальної стадії.

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А от збірна України U-21 має непогані шанси знову взяти участь в Іграх. Команда Унаї Мельгоси потрапила у перший кошик при жеребкуванні відбору, тому не зустрінеться на цій стадії із найсильнішими молодіжними збірними Європи.

Команди розділяться на дев'ять груп по 5-6 збірних. Переможці та найкраще друге місце вийдуть у фінальну стадію, тоді як інші вісім віцечемпіонів груп гратимуть у стикових матчах за право туди потрапити.

Саме молодіжне Євро-2027 пройде у Албанії та Сербії в червні 2027 року, а Олімпійські ігри – у американському Лос-Анджелесі у липні 2028-го. Нагадаємо, що на ОІ-2024 Україна вперше брала участь, але не змогла вийти з групи із Аргентиною, Марокко та Іраком.