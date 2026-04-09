Трагедія на санній трасі у Кременці: за смерть 14-річної спортсменки відповідатиме директор

Після загибелі 14-річної спортсменки на Кременецькій санній трасі справа отримала новий поворот. Правоохоронці оголосили підозру директору спортшколи, де сталася трагедія.

Смерть дівчинки сколихнула Україну ще у 2023 році, але лише тепер слідство дало перші конкретні результати. Експерти встановили серйозні порушення, які могли призвести до фатальних наслідків, повідомили на сайті Тернопільської обласної прокуратури.

Дивіться також "Розірвало душу зсередини": батько Гераскевича зворушив історію про підготовку сина до Олімпіади

Що сталося на трасі?

Трагедія відбулася під час тренування на санній трасі у Кременці. 14-річна спортсменка виконувала заїзд, коли раптово відламався фрагмент дерев'яної конструкції.

Уламок пробив тіло дитини, отримані травми виявилися несумісними з життям – дівчинка загинула на місці ще до приїзду медиків.

За даними слідства, сама траса роками перебувала у неналежному стані та фактично не проходила капітального ремонту.

Що встановило слідство?

Експертизи показали, що санна траса не відповідала нормам безпеки та могла становити загрозу для дітей.

За даними слідства, директор обіймав посаду з 1990 року і відповідав за технічний стан траси, її ремонт і безпечну експлуатацію. Водночас об'єкт був зношений приблизно на 80%: бетонні опори та дерев'яний настил перебували в аварійному стані.

Попри це, керівник не організував технічного обстеження і не ініціював капітального ремонту. Більше того, знаючи про небезпечний стан споруди, у січні 2023 року він уклав договір про передачу траси в оренду для проведення тренувань,

– зазначили в обласній прокуратурі.

Керівнику спортивної школи повідомили про підозру за частиною 2 статті 367 КК України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.

Але на цьому ми крапку не ставимо. Досудове розслідування триває, і ми продовжуємо збирати докази причетності інших осіб, чиї дії або бездіяльність могли призвести до цієї трагедії,

– повідомив начальник ГУ Нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко на своїй сторінці у фейсбуці.

Що відомо про санну трасу у Кременці?