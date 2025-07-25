Проросійський власник, Дербі Коломнес: що відомо про Санта-Колому, яка зганьбила Полісся

Полісся 24 липня провело перший офіційний матч у новій кампанії. "Вовки" стартували у 2-му раунді кваліфікації до основної сітки Ліги Конференцій-2025/2026 матчем проти Санта-Коломи.

У номінально домашньому матчі Полісся поступилось Санта-Коломі з рахунком 1:2 за підсумками 90 хвилин. 24 канал пропонує поринути в цікаву історію маленького клубу з Андорри.

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Де знаходиться Санта-Колома?

Санта-Колома знаходиться поблизу Андорри-Ла-Вельї. Історія невеличкого села, яке стало містечком, починається ще з 8 століття, коли на виїзді до столиці Андорри почалось будівництво старовинної церкви, яке завершилось аж через чотириста років.

Старовинна пам'ятка є дуже важливою для країни, адже вона присвячена Колумбі з Санса, що є покровителькою князівства. Державною мовою (каталонська) Колумба звучить як Колома, а ім'я покровительки Андорри – Санта Колома.

Церква Санта-Колома / Фото vacacionesporeuropa.com

Навколо церкви у 9 столітті почалось розбудовуватись містечко Санта-Колома, де наразі проживає приблизно три тисячі особи. Варто відзначити, що у перекладі з каталонської "колома" також означає голуб, який і зображений на емблемі місцевого клубу.

Що відомо про суперника Полісся?

У невеличкій Санта-Коломі у 1986 році було створено одразу дві футбольні команди з однойменного містечка. Перша стала футбольним клубом, а друга перетворилась на спортивний союз.

У підсумку футбольний клуб став основним у Санта-Коломі, а спортивний союз є фарм-клубом, займаючись вихованням молодих футболістів. Однак у 2006 році другі відродили професійну команду та через декілька років повернулись до Прімери Дивісіо.

Цікаво. Матчі між футбольним клубом та спортивним союзом перетворились у головне дербі Андорри. Поєдинки обох команд із Санта-Коломи називається Дербі Коломенс.

Футбольний клуб Санта-Колома у першому сезоні в Прімеро Дивісіо став чемпіоном країни. А у 2001 році команда з невеличкого містечка перетворилась на гранд місцевого футболу.

Санта-Колома має чималу кількість трофеїв у клубному музеї. Футбольний клуб з однойменного міста має у своїй колекції 12 титулів чемпіона Андорри, дев'ять кубків Конституції та сім Суперкубків країни.

Тренер, гравці та власник Санта-Коломи

Санта-Колому очолює аргентинський тренер Феде Бессоне. Спеціалісту 41 рік, а клуб з невеличкого містечка став лише третім у його кар'єрі.

Аргентинський наставник почав працювати з клубом у 2023 році. Феде Бессоне змінив на посту головного тренера команди росіянина Дмитра Черишева.

Капітанська пов'язка Санта-Коломи належить Мойсе Сан Ніколассу. Захисник почав грати за маленький андоррський клуб у 2023 році, який виступав лише за команди з місцевого чемпіонату, але провів 88 матчів за збірну Андорри.

Іноді роль капітана Санта-Коломи бере на себе Віктор Васкес. Футболіст починав свою кар'єру у Барселоні. Іспанський футболіст встиг пограти у Бельгії, Мексиці, Катарі, Канаді, США та Індії, а у 2024 році став частиною андоррського колективу.

Головною зіркою та водночас найдорожчим гравцем Санта-Коломи є Армандо Леон. Вартість футболіста оцінюється у 350 тисяч євро, який перебрався до "голубів" з Ранжерса на правах вільного агента у липні цього року.

Мексиканський футболіст є вихованцем академії Пачуки. За свою кар'єру Армандо Леон пограв у багатьох клубах рідної країни, а у 2024 році перебрався у Європу, опинившись в Андоррі.

До слова. Склад команди Андорри оцінюється у 3,5 мільйони євро. Тоді як у Поліссі лише один Олексій Гуцуляк коштує на 500 тисяч дешевше.

Найцікавішою постаттю для українського вболівальника, який вирішив дізнатись про Санта-Колому, є власник команди. Володіє "голубами" проросійський Даніель Мільштейн з Києва.

Мільштейн у 90-х роках 20 століття емігрував з Радянського Союзу до Сполучених Штатів Америки, де став успішним бізнесменом та агентом гравців Національної хокейної ліги.

Поведінка Даніеля Мільштейна обурить українського вболівальника, адже його погляди налаштовані на прихильність до Росії. Проте він намагається уникнути прямих відповідей щодо війни, спираючись на слова "спорт поза політикою".

Нагадаємо, що матч-відповідь в межах другого раунду кваліфікації до основної сітки Ліги конференцій-2025/2026 між Санта-Коломою та Поліссям відбудеться 31 липня в Енкампі. Початок гри о 19:00 за київським часом.