Вилучили кокаїн: в Аргентині заарештували наркоторговця, який називав себе сином Марадони

Дієго Марадона став одним з найкращих футболістів в історії футболу. При цьому особисте життя аргентинця завжди було пов'язане зі скандалами.

Відомо, що Дієго мав вісьмох офіційно визнаних дітей, При цьому є ймовірність, що насправді у Марадони більше нащадків. Принаймні таким чебе вважає Сантьяго Лара, який опинився в епіцентрі скандалу, повідомляє The Sun.

До теми Ось як помер Марадона, – прокурор показав жахливе фото легенди футболу

Що сталось із "сином" Марадони?

Днями хлопця затримала поліція у Ла-Платі за підозрою в організації наркоторгівлі. Під час обшуку було знайдено кокаїн, гашиш, екстазі та метамфетамін.

Крім цього, поліція вилучила сім мобільних телефонів, ваги для зважування речони та багато готівки. Окрім Сантьяго, бул затримано його офіційного батька Марсело, а також жінку на ім'я Марія Хосе Борен.

Відзначимо, що Лара прославився у 2016 році, коли публічно назвав себе сином Дієго Марадони. У 13 років він побачив фото футболіста у газеті поруч зі своїм, після чого спитав у свого тата Марсело про це.

Той заявив, що завжди мав сумнів, що є біологічним батьком Сантьяго. Хлопець намагався зробити ДНК-тест, щоб підтвердити рідство із Марадоною, але так цього і не досяг.

У 2020 році Дієго помер через серцевий напад, але його смерть спричинила скандал. Вже того ж року Лара вимагав ексгумації тіла футболіста для проведення тесту. Зрештою проведена експертиза показала негативний результат.

Що відомо про Дієго Марадону?