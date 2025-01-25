Машина на смерть збила 19-річну італійську велосипедистку

Трагедія трапилася під час тренування велосипедистів. Внаслідок інциденту на півночі Італії постраждав також брат загиблої спортсменки.

Перспективна італійська велогонщиця Сара Пайффер померла під час тренування. 19-річну спортсменку збила машина, пише 24 Канал з посиланням на повідомлення в мережі Х Італійської асоціації професійних велосипедистів (ACCPI).

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Жахлива аварія в Італії забрала життя 19-річної спортсменки

Трагічний інцидент трапився у п'ятницю, 24 січня. У цей день вона разом зі своїм братом Крістіаном проводили тренування у регіоні Трентіно на півночі Італії, де базується їхня команда Mendelspeck.

Велосипедисти рухалися другорядною дорогою, коли їм на зустріч вилетіло авто. 70-річний водій намагався обігнати інший транспортний засіб.

Внаслідок ДТП дівчина загинула, а її брат отримав травми. Наразі стан Крістіана задовільний.

Зазначимо, що минулого року Пайффер приєдналася до команди Mendelspeck та досягла гарних результатів. Вона здобула перемогу в одноденній гонці Giornata Nazionale Rosa для молоді до 23 років. Також на її рахунку було четверте місце в командній гонці на чемпіонаті Італії, який відбувся у жовтні 2024 року.