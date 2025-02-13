ФІФА відсторонила працівника після гучного скандалу з арештом: деталі інциденту

ФІФА відсторонила від роботи свого співробітника Джека Едварда Коулза. Організація ухвалила відповідне рішення після того, як працівника заарештували у Сполучених Штатах Америки.

Співробітник ФІФА був затриманий у зв'язку за звинуваченням у розбещенні неповнолітніх. Джека Коулза арештували в окрузі Маямі-Дейд, штат Флорида, повідомляє 24 канал із посиланням на The Athletic.

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Що відомо про арешт Коулза

Джека Евдарда Коулза було заарештовано федеральними агентами з відділу розслідувань внутрішньої безпеки. Затримання відбулось у готелі Корал-Гейблз поблизу американських офісів ФІФА.

Британця звинувачують у зустрічі з 14-річним хлопчиком для здійснення дій сексуального характеру. Також 39-річного співробітника ФІФА звинувачують у в'їзді до США задля вступу у сексуальні стосунки з неповнолітнім.

За інформацією від федеральних агентів, Джек Коулз познайомився з хлопчиком у жовтні 2024 року за допомогою додатку для знайомств Grindr. Працівник ФІФА також намагався зустрітись з юнаком на початку лютого 2025 року.

До слова. Джек Коулз працював керівником проєкту FIFA Sound. Обов'язком британця була організація музичного супроводу заходів і трансляцій ФІФА.

Відомо, що хлопчик попередив федеральних агентів про зв'язки з Джеком Коулзом. У заяві зазначено, що юнак повідомив британцю про свій вік – 16 років.

Зазначимо, що у Флориді вік повноліття вважається – 18 років. Тоді як у Великій Британії – 16.

Нагадаємо, що у торік ФІФА перевела понад 100 працівників зі штаб-квартири у Цюріху до Корал-Гейблз поряд з Маямі. Рішення було ухвалено через проведення Клубного чемпіонату світу-2025 та Мундіалю 2026 року у США.