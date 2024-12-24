Київське Динамо продовжує грати майже без легіонерів з початком повномасштабної війни в Україні. Чимало іноземців вже залишили команду, тоді як Ерік Рамірес ще досі на контракті у киян.

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Бан від ФІФА

Втім у венесуельця виникли серйозні проблеми. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Германа Гарсію Грову, Ерік отримав тривалу дискваліфікацію від ФІФА.

Колишній клуб Раміреса Слован Братислава звернувся до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) через невиконання умов контракту. Словаки виграли справу, через що мали отримати компенсацію від гравця.

Проте форвард не виплатив її, тому ФІФА на основі постанови від CAS вирішила відсторонити Еріка від футболу на півроку. Бан буде знято за умови виплати гравцем компенсації Словану.

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У клубі з Братислави 26-річний форвард виступав з липня 2022 року по лютий 2023-го на правах оренди з Динамо. Зараз же Рамірес грає за аргентинський Тігре також на правах оренди.

Його контракт з Динамо спливає наприкінці сезону 2024-2025. Рамірес перейшов у склад "біло-синіх" влітку 2021 року за 1,75 мільйона євро. У 20-ти матчах за киян він оформив 4 голи та одну результативну передачу.