Один з найкращих бомбардирів в історії українського футболу Євген Селезньов взяв участь у новорічному благодійному турніру у Луцьку. Момент з його перебуванням на лаві запасних потрапив у мережу, повідомляє 24 Канал.

Як Селезньов закурив на матчі?

На відео видно, що Селезньов сидить у компанії екстренера Ворскли Василя Сачка та колишнього захисника збірної України і Шахтаря Миколи Іщенка. Євген вирішив не чекати свистка на перерву, а запалив прямо в залі.

Відомий футболіст дістав айкос та почав пускати дим. При цьому Сачко та Іщенко намагалися не звертати увагу на дії свого зіркового партнера. Найгірше те, що за поєдинком слідкували діти, які могли побачити вчинок кумира.

Селезньов закурив на матчі у Луцьку: дивіться відео

Чи дозволено палити айкос у громадських місцях?

Нагадаємо, що згідно зі статтею 13 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" в Україні заборонено куріння електронних сигарет та систем нагрівання тютюну (IQOS і glo), на рівні з сигаретами, кальянами та е-сигаретами у певних громадських місцях.

До таких місць зокрема належать "приміщеннях та території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту". За порушення Закону особа отримує попередження та зобов'язана сплатити штраф у розмірі 51 – 170 гривень. У разі повторного протягом року порушення штраф становить 170–340 гривень.

Чим зараз займається Євген Селезньов?