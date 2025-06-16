Скандал із Селезньовим: у мережі з'явилося відео, якою мовою футболіст спілкувався з командою
- Євген Селезньов опинився в центрі скандалу через використання російської мови під час матчу медіаліги.
- У мережі з'явилося відео, де Селезньов у роздягальні команди дає настанови українською мовою.
Зірка українського футболу Євген Селезньов опинився в центрі скандалу на одному з матчів медіаліги. Колишнього футболіста звинуватили, що він спілкувався з партнерами російською.
Інцидент трапився під час матчу медіаліги. У Києві зустрічалися команди Армат, за яку виступає Євген Селезньов, та Оdesa Football Media Team (4:3), пише 24 Канал.
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Якою мовою Селезньов спілкується з командою
Між ексфорвардом збірної України та 16-річним блогером, який одночасно є гравцем одеської команди, сталася суперечка. Юнак зробив зауваження Селезньову, що він спілкувався російською мовою.
Євген жорстко відповів хлопцю, що не йому вирішувати, якою мовою спілкуватися.
Згодом у мережу потрапило відео з роздягальні Армату, де Селезньов державною мовою робить настанову партнерам по команді.
Відео настанови Селезньова
Зазначимо, що після матчу блогер розповів деталі мовного скандалу із Селезньовим. Він зазначив, що в побуті спілкується російською, але в медійній сфері користується українською.