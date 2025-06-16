Скандал із Селезньовим: у мережі з'явилося відео, якою мовою футболіст спілкувався з командою

Зірка українського футболу Євген Селезньов опинився в центрі скандалу на одному з матчів медіаліги. Колишнього футболіста звинуватили, що він спілкувався з партнерами російською.

Інцидент трапився під час матчу медіаліги. У Києві зустрічалися команди Армат, за яку виступає Євген Селезньов, та Оdesa Football Media Team (4:3), пише 24 Канал.

До теми Селезньов вступив у мовний конфлікт з юнаком під час матчу

Якою мовою Селезньов спілкується з командою

Між ексфорвардом збірної України та 16-річним блогером, який одночасно є гравцем одеської команди, сталася суперечка. Юнак зробив зауваження Селезньову, що він спілкувався російською мовою.

Євген жорстко відповів хлопцю, що не йому вирішувати, якою мовою спілкуватися.

Згодом у мережу потрапило відео з роздягальні Армату, де Селезньов державною мовою робить настанову партнерам по команді.

Відео настанови Селезньова

Зазначимо, що після матчу блогер розповів деталі мовного скандалу із Селезньовим. Він зазначив, що в побуті спілкується російською, але в медійній сфері користується українською.