Зірковий український боксер дізнався ім'я майбутнього опонента

Сергій Богачук дізнався ім'я наступного суперника. Український боксер битиметься з переможцем поєдинку Ортіс – Мадрімов.

Богачук хотів битись з Себастьяном Фундорою, але американець не прийняв виклик. Тому Всесвітня боксерська рада сама визначила опонента українцю, повідомляє 24 канал із посиланням на WBC.

Читайте також Британський проспект назвав умову, за якої битиметься з Усиком

Великий шанс для Богачука

Завдяки перемозі у фінальному елімінаторі Сергій Богачук отримав шанс битись з переможцем бою між тимчасовим чемпіоном Вірджилом Ортісом та узбецьким боксером Ісраїлом Мадрімовим.

Сергій Богачук зможе претендувати на головний пояс та звання чемпіона світу за версією WBC. Для цього українському боксеру потрібно перемогти майбутнього опонента.

Зазначимо, що бій між Ортісом та Мадрімовим відбудеться 22 лютого. Місце проведення поєдинку аравійський Ер-Ріяд.

До слова. Раніше Сергій Богачук вже зустрічався з Вірджилом Ортісом. Американець переміг рішенням суддів, попри те, що український боксер двічі відправляв свого опонента в нокдаун.

Також нагадаємо, що Богачук провів поєдинок в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі 21 лютого 2024 року в Ер-Ріяді. Тоді Сергій переміг нокаутом британського боксера Ішмаеля Девіса.