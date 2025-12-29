Зірковий український боксер несподівано проведе бій проти росіянина

Український боксер Сергій Богачук дізнався ім'я свого наступного суперника. Зірковий українець може вийти у ринг проти росіянина.

Мова йде про потенційний бій Сергія Богачука проти Раджаба Бутаєва. Видання Brunch Boxing повідомило, що українсько-російське протистояння у рингу може відбутись вже на початку 2026-го, передає 24 Канал.

З ким може побитись Богачук?

Богачук може побитись проти росіянина вже 23 січня 2026 року. Їх протистояння може увійти у вечір боксу від Zuffa Boxing.

За інформацією BoxRec, Бутаєв оформив на профі-рингу 16 перемог (12 – нокаутом) при наразі одній поразці (від Еймантаса Станіоніса із Литви). У цьому програному поєдинку росіянин втратив титул регулярного чемпіона світу за версією WBA. Востаннє Раджаб виходив у ринг у листопаді, коли здолав Артема Пугача.

Як закінчився крайній бій Богачука?

Сергій востаннє проводив офіційний бій у вересні 2025-го, коли несподівано програв у реванші американцю Брендону Адамсу за одноголосним рішенням суддів: 99 – 91 та 98 – 92 (двічі).

До слова. Богачук та Адамс вперше побились 17 травня 2025 року. Той двобій закінчився також перемогою Брендона за рішенням суддів: 98 – 92 та 97 – 93 (двічі). Хоча Сергій не визнав своєї першої поразки від цього суперника з США.

Ця поразка стала третьою для українця у професіоналах при 26 звитягах (24 – нокаутом).

Саме після другої поразки від Адамса український боксер солідно впав у рейтингу першої середньої ваги 0 сьома позиція (за версією WBC).

Богачук вже кидав виклик російському боксеру?

Ще до свого крайнього бою Богачук розповідав про свою готовність до зустрічі з росіянином Бахрамом Муртазалієвим. Сергій хотів побитись із ним у 2025-му, але не склалось.

"Я також хотів би побитися з Бахрамом. Сподіваюся, що цей бій відбудеться. Я хочу цей поєдинок. Він хороший суперник. Це важливий бій для мене. Сподіваюся, мій промоутер зможе організувати його цього року. Думаю, це буде справжня війна – дуже цікавий і небезпечний бій", – говорив Богачук.