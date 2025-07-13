40 років тому Бубка вперше стрибнув на 6 метрів: де зараз колишній президент НОК України

Сергій Назарович Бубка золотими літерами вписав своє ім'я в історію спорту. На жаль, під час повномасштабного вторгнення Росії відсутність чіткої позиції впливового функціонера стала великим розчаруванням для українців.

13 липня 1985 року Сергій Бубка вперше в історії спорту стрибнув на 6 метрів. 24 Канал підготував матеріал про те, де зараз та чим займається видатний спортсмен та колишній президент НОК України.

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Відкрив "нову еру" в легкій атлетиці

Тривалий час висота 6 метрів для стрибунів з жердиною вважалася недосяжною. Зруйнувати цю догму зумів український легкоатлет з Донецька Сергій Бубка.

Знаменна подія сталася 13 липня 1985 року у Парижі на Гран-прі зі стрибків з жердиною, яке було присвячене Дню взяття Бастилії. Спортсмен підкорив небувалу висоту та ще й зробив це із запасом.

Бубка святкує взяття висоту у 6 метрів / фото Getty Images

Фахівці назвали стрибок Бубки "новою ерою" у легкій атлетиці. Світові спортивні видання рясніли гучними заголовками: "Бубка летить над Парижем", "Бубка – на шостому небі", "Стрибок у XXI століття". Ця подія за ефектом цілком могла конкурувати з першим польотом людини в космос. На той момент Сергію Бубці виповнився 21 рік.

Відео першого стрибка Бубки на 6 метрів

Досягнення у спорті Сергія Бубки

На цій висоті Сергій Назарович не зупинився. На його рахунку 35 світових рекордів. За видатні досягнення у спорті Бубка потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

У 1988 році українець став Олімпійським чемпіоном. Бубка шість разів ставав чемпіоном світу на відкритій арені (1983, 1987, 1991, 1993, 1995, 1997) та чотири рази у приміщенні (1985, 1987, 1991, 1995). Ставав чемпіоном Європи у 1986 році.

Його світовий рекорд у стрибках з жердиною (6,14 метра) на відкритій арені тримався з 1994 по 2020 рік. А рекорд у закритих приміщенням (6,15 метра) з 1993 по 2014.

У 2001 році Сергій Бубка завершив спортивну кар'єру та почав працювати спортивним функціонером.

Сергій Бубка у складі збірної України на Олімпіаді в Сіднеї-2000 / фото Getty Images

Як Бубка під час війни опинився поміж зрадників

Сергій Бубка з 1999 року був членом Міжнародного олімпійського комітету. У 2013 році навіть претендував на посаду президента. Легендарний спортсмен зі всесвітньовідомим ім'ям користувався величезним авторитетом серед спортсменів та політиків.

На початку повномасштабного вторгнення Сергій Назарович перебував у Києві та на власні очі бачив бомбардування та всі злочини росіян. На жаль, він так не виступив з публічним засудженням агресора. Складалося враження, що видатний спортсмен зайняв вичікувальну позицію та спостерігав, чим усе завершиться.

З 2005 по 2022 Сергій Бубка очолював НОК України / фото організації

28 лютого 2022 року президент НОК виїхав з України "як біженець". Згодом він пояснив, що його викликав очільник МОК Томас Бах.

У 2023 році вийшло розслідування Bihus.Info, в якому повідомлялося про бізнес Сергія Бубка на окупованій території. Через це Рух ЧЕСНО додав олімпійського чемпіона у список зрадників. Паралельно СБУ зацікавилося діяльністю фірми Сергія Бубки, а його брату Василю повідомили про підозру.

Пізніше Сергій Бубка заперечив усі звинувачення. Ба більше, він публічно підтримав недопуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань. Свою обережну позицію Сергій Назарович пояснив тим, що частина його родини залишилася в окупованому Донецьку.

Де зараз проживає та чим займається Сергій Бубка

4 липня 2022 року Сергій Бубка за спеціальним листом-дозволом вдруге виїхав з України. З того часу він більше не з'являвся на Батьківщині.

Журналісти-розслідувачі встановили, що він разом з дружиною Лілею та синами проживає поблизу Монако. Його будинок розташований у містечку Ез, що знаходиться на Лазурному березі Франції. До князівства Монако лише п'ять хвилин їзди на автомобілі.

Маєток Бубки поблизу Монако / фото УП

У 2024 році Сергія Бубку переобрали членом Міжнародного олімпійського комітету. На Олімпійських іграх в Парижі він брав участь в церемонії нагородження спортсменів. Зокрема медаль від Бубки отримала колишня росіянка Дар'я Варфоломєєва, яка у 2021 році незаконно відвідувала Крим. На змаганнях вона представляла Німеччину.

Сергій Бубка нагороджує росіянку Дар'ю Варфоломєєву / фото Getty Images

Наразі його діяльність переважно пов'язана з посадою в МОК та президентством IMGA (Міжнародній асоціації майстрів спорту). У 2025 році організація Бубки дозволила російським спортсменам виступати з національною символікою на Всесвітніх іграх майстрів, що викликало чималий резонанс в Україні.