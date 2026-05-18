Героя України Бубку викрили на мільйонних доходах у рублях з окупованого Донецька

Ім'я одного з найвідоміших спортсменів країни знову пов'язали з фінансовими потоками на тимчасово окупованих територіях. Нові дані з російських податкових баз викликали хвилю обурення та поставили ще більше запитань до ексглави НОК.

Легенда українського спорту опинилася в центрі нового скандалу. Сергій Бубка, за даними розслідування "Телебачення Торонто", у 2023 році отримав більше мільйона рублів доходу від бізнесу в окупованому Донецьку.

Скільки заробив Бубка на окупованій території?

У 2023 році Сергій Бубка отримав 1 104 186 рублів дивідендів від фірми "Монблан", що працює в окупованому Донецьку. Із цієї суми, як зазначається, мав бути сплачений податок до бюджету Росії.

Йдеться про компанію, яка раніше вже фігурувала у журналістських матеріалах через співпрацю з окупаційними структурами. Саме "Монблан", за даними Bihus.Info пов'язували з постачанням пального для підконтрольних Росії установ на захоплених територіях.

Бізнес-імперія на окупованих територіях

Згідно з оприлюдненими даними, Бубка залишається співвласником щонайменше трьох компаній у Донецьку – "Монбла", "Август" та "Спортивний клуб Сергія Бубки". У 2025 році лише виторг "Монблану" перевищив 328 мільйонів рублів, а прибутки інших пов'язаних структур також різко зросли.

Крім цього, на окупованих територіях функціонує фірма "Маріс-2006", де Бубки нема ані серед засновників, ані в керівництві. Власницею компанії на 100% є Неоніла Бубка. Ймовірно, вона дружина його брата Василя, пише "Трибуна".

Фірма має 31 державний контракт на постачання продуктів до донецьких шкіл, гімназій та інтернатів. За 2025 рік при виторгу понад 200 млн рублів вона задекларувала 22,3 мійльона рублів чистого прибутку (приблизно 290 тисяч доларів).

Загалом, за даними з російських податкових органів, лише за 2024 рік ці чотири компанії сукупно сплатили майже 29 млн рублів податків в російський бюджет.

Нерухомість у Криму

Окрему увагу журналісти звернули і на кримську нерухомість експрезидента НОК. За даними розслідування, у селі Попівка Сакського району Бубка володіє земельною ділянкою на 12 соток, яку у 2018 році було внесено до російського кадастру.

Згодом, у серпні 2020-го, за законодавством РФ він оформив право власності на розташовану там віллу площею понад 560 квадратних метрів, вартість якої російські реєстри оцінюють більш ніж у 15 мільйонів рублів.

У документах, як стверджують автори розслідування, фігурують дані українського паспорта Сергія Бубки. Також згадується, що його син Віталій у той самий період звертався до нотаріальних послуг в окупованому Криму.

Крім цього, на нього записані два комерційні нежитлові об’єкти в Алушті, що, за даними журналістів, також перебувають у російських реєстрах.

